Hubble-avaruusteleskooppi vangitsee kauniin "kasvot" näkymän spiraaligalaksista

Hubble-avaruusteleskooppi on julkaissut upean uuden kuvan spiraaligalaksista IC 5332. Noin 30 miljoonan valovuoden päässä Sculptorin tähdistöstä sijaitseva galaksi tarjoaa majesteettisen kuvan. Kuvassa näkyy sen suuri, pyöreä rakenne, jossa löyhästi kierretyt spiraalivarret koristavat kirkkaasti hehkuvia tähtien muodostumia.

Kun sanomme galaksin olevan "kasvot vastakkain", se tarkoittaa, että se näyttää pyöreältä ja kiekon muotoiselta maasta katsottuna. Tämä näkökulma tarjoaa meille selkeän näkökulman galaksin monimutkaisten piirteiden tarkkailuun. Sitä vastoin "reunassa" oleva näkymä antaisi litistyneen, soikean ulkonäön, mikä minimoi galaksin spiraalihaarojen näkyvyyden.

IC 5332 on luokiteltu SABc-tyyppiseksi galaksiksi, mikä osoittaa, että siitä puuttuu näkyvä keskustankorakenne ja sen kierrevarret eivät ole tiukasti kierrettyjä. Noin kahdessa kolmasosassa spiraaligalakseista on selkeä palkin muotoinen rakenne keskellä, kun taas toisissa on esteettömät kierrehaarat, jotka ovat peräisin yhdestä pisteestä. IC 5332 kuuluu väliluokkaan, joka on merkitty luokituksessaan SAB:lla.

Vaikka tässä galaksissa on tarkasti määritellyt kirkkaiden tähtien käsivarret, jotka ulottuvat sen tiheästä, kirkkaasta ytimestä, itse spiraalivarret eivät ole tiukasti kierretty. Tästä syystä sille on annettu pieni kirjain "c" luokitusasteikolla, jossa "a" tarkoittaa tiukasti haavoittuneita käsivarsia ja "d" tarkoittaa löysästi haavoittuneita käsivarsia.

Hubble-teleskooppi hämmästyttää meitä edelleen kyvyllään vangita lumoavia näkymiä kaukaisista galakseista. Sen havaintojen avulla saamme käsityksen maailmankaikkeuden valtavasta kauneudesta ja monimutkaisuudesta.

Lähteet:

– Euroopan avaruusjärjestön (ESA) virkamiehet

– Kuvan luotto: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee ja PHANGS-HST-tiimi