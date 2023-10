Orionid-meteorisuihku valaisemaan taivasta

Orionidien meteorisuihku, joka alkoi 2. lokakuuta ja jatkuu 7. marraskuuta asti, on huipussaan lauantaina. Vaikka epäsuotuisat sääolosuhteet Yhdistyneessä kuningaskunnassa voivat haitata näkyvyyttä, taivaskatsojat muissa osissa maailmaa voivat nähdä tämän tähtitieteellisen spektaakkelin. Suihku on peräisin Halleyn komeetan, yhden historian tunnetuimmista komeetoista, jättämistä roskista. Kun komeetta kiertää aurinkoa, pienet palaset irtoavat muodostaen pölyn ja jään jäljen. Kun nämä jäännökset saapuvat Maan ilmakehään suurella nopeudella 41 mailia sekunnissa, ne palavat kitkan vuoksi, jolloin syntyy valoraitoja.

Tällä meteorisuihkulla on merkittävä paikka vuotuisessa taivaallisen tapahtumakalenterissa. Dr. Minjae Kim, Warwickin yliopiston fyysikko, kuvailee sitä ainutlaatuiseksi tilaisuudeksi niille, jotka menettivät tilaisuuden nähdä Halleyn komeetta. Vaikka komeetta itse ohittaa Maan vain 75-76 vuoden välein, Orionid-meteorisuihku tapahtuu vuosittain, mikä tarjoaa jonkin verran korvausta niille, jotka ovat saattaneet unohtaa komeetan ilmestymisen. Meteorisateet on nimetty tähdistöstä, josta ne näyttävät peräisin, ja Orionidien tapauksessa ne näyttävät tulevan Orionin suunnalta.

Paras aika orionidien meteorisuihkun tarkkailuun on keskiyön ja auringonnousun välillä lauantaina 21. lokakuuta. Tapahtuma näkyy sekä pohjoiselta että etelältä, mutta selkeällä taivaalla näkyvyys paranee. On suositeltavaa löytää pimeä ulkopaikka, jossa on mahdollisimman vähän valoa. Meteorit näkyvät koko taivaalla, joten laajan avoimen tilan valinta mahdollistaa taivaannäytön paremman skannauksen. Koska taivaan ylittävien meteorien ajoitus on arvaamaton, se saattaa olla odotuspeli. Juomien ja välipalojen tuominen voi parantaa kokemusta.

Jos et pääse todistamaan meteorisuihkua lauantaina, on vielä mahdollisuus nähdä se maksimivaiheessa noin 28. lokakuuta asti.

