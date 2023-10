Orionidit: upea meteorisuihku

Orionidien meteorisuihku, yksi tunnetuimmista ja luotettavimmista meteorisuihkuista, on nähtävyys. Jos olet koskaan miettinyt yötaivaan tähdenlentoja, on tärkeää tietää, että ne eivät itse asiassa ole tähtiä, vaan meteoroideja, jotka ovat avaruudessa kulkevia kiviä. Nämä meteoroidit voivat vaihdella kooltaan pienistä kivistä ja hiekasta suurempiin esineisiin.

Kun maa kiertää kiertoradansa Auringon ympäri, se törmää toisinaan sattumalta näihin meteoroideihin. Itse asiassa noin 48 tonnia avaruudesta peräisin olevaa materiaalia osui Maahan joka päivä. Kun nämä meteoroidit saapuvat maan ilmakehään, niistä tulee meteoreja. Orionidit, joiden keskinopeus on noin 61 km/s, palavat korkeissa korkeuksissa luoden kirkkaita raitoja taivaalle, jotka näkyvät hetken aikaa.

Orionidien kaltaiset meteorisuihkut eivät ole satunnaisia ​​kohtaamisia meteoroidien kanssa. Ne tapahtuvat, kun Maa kulkee komeettojen jättämien tiheämpien avaruusromun alueiden läpi, kun ne kiertävät Auringon. Komeetat on valmistettu irtonaisesta materiaalista, jota jäähtyneet kaasut pitävät yhdessä, ja kun maa kohtaa tämän roskat, se johtaa upeaan meteoreihin, jotka kulkevat taivaalla.

Erityisesti orionidit ovat kiinnostavia, koska ne ovat yhteydessä Halleyn komeettaan. Halleyn komeetta, joka kiertää kiertoradan 75 vuoden välein, jättää jälkeensä irtonaisen rauniojäljen, kun sen jää muuttuu kaasuksi, kun se lähestyy aurinkoa. Kun maa kulkee tämän jätteen läpi, koemme Orionidien meteorisuihkun.

Orionidien kaltaisista meteorisuihkuista nauttimiseen ei tarvita erityisiä laitteita. On kuitenkin tärkeää valita oikea aika ja paikka. Meteorisuihkut on nimetty tähtikuvioiden mukaan, mikä osoittaa, mistä suunnasta meteorit tulevat ilmakehämme. Orionideille säteily on Orionin tähdistössä, aivan sen olkapään vasenta yläkulmaa kohti. Yön lupaavin aika orionidien tarkkailuun on yleensä toinen puolisko.

Orionidit alkavat lokakuun alussa ja päättyvät marraskuun alussa, ja huippu on 21.-22. Huippujen aikana voit odottaa näkevän keskimäärin 2023-40 meteoria tunnissa. Valosaaste voi haitata näkyvyyttä, joten on tärkeää löytää paikka kaukana kirkkaasta valosta. Lisäksi on tärkeää antaa silmien tottua pimeyteen 70–20 minuuttia, jotta heikoimmatkin meteorit havaitaan.

Meteorien katselu on upea toiminta, jonka avulla voit astua kiireisen rutiinisi ulkopuolelle ja muodostaa yhteyden maailmankaikkeuteen. Se vaatii kärsivällisyyttä sekä rauhallisuuden tunnetta ja tietoisuutta ympäristöstäsi. Joten nappaa lämmin juoma, etsi mukava paikka ja nauti upeasta Orionidien meteorisuihkusta.

Määritelmät:

– Meteoroidi: avaruudessa liikkuvat kivet.

– Meteori: Meteoroidi, joka on päässyt Maan ilmakehään ja palaa.

– Meteorisuihku: Taivaallinen tapahtuma, jossa voidaan havaita useita samasta säteilystä peräisin olevia meteoreja.

– Komeetta: Irtonaisesta materiaalista valmistettu likainen lumipallo, jota jäätyneet kaasut pitävät yhdessä.

– Säteilevä: Taivaan piste, josta meteorisuihkun meteorit näyttävät tulevan.

