Harvinainen kosminen lahja: Nishimuran komeetta vierailee maan päällä

Äskettäin löydetty komeetta, joka tunnetaan nimellä C/2023 P1 tai "Nishimura", matkaa Maan ohi tällä viikolla ja merkitsee ensimmäistä vierailuaan yli 400 vuoteen. Vihreä komeetta näkyy jo ennen aamunkoittoa ja kirkastuu entisestään viikonlopun aikana. Parasta on, että se voidaan nähdä ilman kaukoputkea tai kiikareita.

Nähdäkseen vilauksen komeetta Nishimurasta pohjoisella pallonpuoliskolla tarkkailijoiden on herättävä aikaisin tai valvottava myöhään. Syyskuun 10. päivänä se nousee joka aamu kello 5 aamulla ja näyttää lähempänä auringonnousua. Ihanteellinen ilta Nishimuran näkemiseen läheltä on syyskuun 12. päivä, jolloin se on vain 78 miljoonan mailin päässä Maasta.

Löytääksesi komeetan, etsi Leo-leijonatähdistön sirppimuotoinen itä-koillishorisontin yläpuolella ennen auringonnousua. Nishimura tulee näkymään lähellä Venusta. Päivän kuluessa katseluikkuna lyhenee ja komeetta on alempana horisontissa, kunnes auringon häikäisy peittää sen syyskuun 17. päivänä.

Tämä harvinainen tapahtuma on kerran elämässä mahdollisuus. Jos unohdat nähdä Nishimuran komeetta tällä kertaa, sinun on odotettava vuoteen 2435 asti sen paluuta, olettaen, ettei sitä tuhoa auringon vetovoima ennen sitä.

Näkyvyyden kannalta Nishimuran pitäisi olla näkyvissä paljaalla silmällä kirkkaalla ja pimeällä taivaalla. Se voi kuitenkin olla vain tuskin näkyvissä optimaalisissa olosuhteissa. Kiikarin, kaukoputken tai tähtitiedettä varten suunnitellun kameran käyttäminen tuottaa todennäköisesti parempia tuloksia. Oikeilla varusteilla saatat nähdä komeetan vihreän sumun tai vangita sen pitkän hännän pitkällä valotuskuvalla.

Komeetan löysi Hideo Nishimura, amatööritähtitieteilijä, joka otti ensimmäisen kuvansa 11. elokuuta 2023. Nishimura havaitsi taivaankappaleen kuluttajadigitaalikameralla, jossa oli 30 sekunnin valotusasetus. On edelleen epävarmaa, onko Nishimuran polun läpi kulkeva Maa vastuussa Sigma-Hydrid-meteorisuihkusta, joka näkyy vuosittain joulukuussa.

