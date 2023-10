Harvinainen "tulirengas" auringonpimennys: kuinka katsoa sitä turvallisesti ja suojata silmiäsi

Harvinainen taivaallinen tapahtuma, jota kutsutaan rengasmaiseksi auringonpimennykseksi, joka tunnetaan myös nimellä "tulirenkaan" pimennys, on määrä tapahtua lauantaina 14. lokakuuta. Tämä pimennys on näkyvissä osissa Yhdysvaltoja, ja kaikilla alemmilla 48 osavaltiolla on mahdollisuus nähdä osa pimennystä. Ilmiö tapahtuu, kun kuu kulkee Maan ja Auringon välissä, mutta on kiertoradansa kaukaisimmassa kohdassa, mikä estää sitä peittämästä aurinkoa kokonaan ja muodostamasta valorengasta.

On tärkeää huomata, että suoraan aurinkoon katsominen pimennyksen aikana ilman asianmukaista silmäsuojainta voi aiheuttaa pysyviä vaurioita silmillesi. NASA toteaa, että ei ole koskaan turvallista katsoa suoraan aurinkoon pimennyksen aikana. Sen sijaan katsojien tulee käyttää erityisiä silmäsuojaimia, kuten hyväksyttyjä aurinkolaseja (tunnetaan myös nimellä eclipse-laseja) tai kädessä pidettävää aurinkokatsoja.

Tavalliset aurinkolasit eivät riitä pimennyksen turvalliseen katseluun. NASA korostaa, että vaikka aurinkolasit olisivat tummat, ne eivät tarjoa riittävää suojaa. Hyväksytyt aurinkolasit ovat tummempia tummempia, ja niiden tulee noudattaa kansainvälistä ISO 12312-2 -standardia. Näiden katsojien tulee peittää sekä oikea että vasen silmä, ja niissä on oltava valmistajan osoittavat tarrat, turvallisen käytön ohjeet ja varoitukset mahdollisista vaaroista.

On myös tärkeää välttää kameroiden, kiikarien, kaukoputkien tai muiden laitteiden käyttämistä pimennyksen katsomiseen, kun käytät pimennyslaseja tai käytät kädessä pidettävää aurinkokatsointa. Keskittyneet auringonsäteet voivat aiheuttaa vakavia silmävammoja, koska ne palavat suodattimen läpi.

Jos sinulla ei ole pääsyä pimennyslaseihin tai kädessä pidettävään aurinkokatsomoon, voit luoda reiänpimennysprojektorin epäsuoraksi katselumenetelmäksi. NASA suosittelee pahvilaatikon, valkoisen paperiarkin, teipin, saksien ja palan alumiinifolion käyttöä projektorin valmistukseen. Luomalla kalvoon pienen aukon ja heijastamalla auringon kuvan paperille voit tarkkailla pimennystä turvallisesti katsomatta suoraan aurinkoon.

Muista, että pimennystä on turvallista katsella ilman silmäsuojaimia vain koko ajan, kun aurinko on kokonaan kuun peitossa. Heti kun pienikin suikale auringosta ilmaantuu uudelleen, eclipse-laseja tai kädessä pidettävää aurinkokatselijaa on käytettävä uudelleen.

On tärkeää tarkistaa eclipse-lasit tai kädessä pidettävät katselulaitteet vaurioiden varalta ennen niiden käyttöä ja hävittää ne, jos ne ovat repeytyneet tai naarmuuntuneet. Lapsille tulee opettaa kuinka tarkkailla pimennystä oikein, ja heitä tulee aina valvoa, kun he käyttävät pimennyslaseja tai kädessä pidettäviä aurinkokatsojia.

NASAn mukaan tähtitieteen harrastajat voivat odottaa seuraavaa täydellistä auringonpimennystä, joka ylittää Pohjois-Amerikan 8. huhtikuuta 2024.

