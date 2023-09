Brian May, astrofyysikko ja kuningatarkitaristi, avustaa NASAa asteroidi Bennu-kartoinnissa

Brian May, Queen-yhtyeen legendaarinen kitaristi, on osallistunut NASAn tehtävään kartoittaa ja noutaa näyte asteroidi Bennusta. May, jolla on tohtorin tutkinto astrofysiikasta, teki yhteistyötä tutkija Claudia Manzonin kanssa luodakseen realistisia 3D-kuvia avaruustehtävistä. Näiden kuvien avulla May auttoi Bennua kartoittamaan ja löytämään turvallisen laskeutumisvyöhykkeen näytteen kerääneelle OSIRIS-REx-luotaimelle.

Yhteistyö alkoi, kun May lähetti stereot – OSIRIS-REx-tehtäväkuvista tehtyjä 3D-kuvia – operaation johtajalle Dante Laurettalle. Lauretta hämmästyi stereoiden laadusta ja tunnisti niiden potentiaalin näytteen laskeutumispaikan löytämisessä. May, Manzoni, Lauretta ja muut työskentelivät yhdessä projektin parissa, ja tuloksena oli kirja "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid".

Tämä ei ole Mayn ensimmäinen yhteistyö NASAn kanssa. Vuonna 2015 hän toimi tiedeyhteistyökumppanina New Horizons -operaatiossa, joka tutki Plutoa. May tunnetaan paitsi panoksestaan ​​astrofysiikassa, myös useiden Queenin hittien, mukaan lukien We Will Rock You ja I Want It All, takana olevan lauluntekijänä.

Mayn intohimo avaruuteen ja tieteeseen näkyy hänen aktiivisessa roolissaan NASA-tehtävissä. Hänen asiantuntemuksensa ja luovuutensa astrofyysikkona ja kitaristina vaikuttavat edelleen alalla.

