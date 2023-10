Typpirenkaiden edut kaivostoiminnassa

By

Kaivostoiminnan harjoittajat kohtaavat jatkuvan haasteen ylläpitää tuottavuutta ja varmistaa samalla miehistönsä turvallisuus haastavissa työoloissa. Suuret kaivosajoneuvot, kuten kuormaajat ja kuorma-autot, ovat keskeisessä asemassa näissä huolenaiheissa ja vaativat renkaita, jotka ovat sekä tehokkaita että turvallisia.

Renkaiden turvallisuus on kaivosteollisuudessa äärimmäisen tärkeää. Kaivosajoneuvojen renkaiden on tarjottava vakautta ja pitoa materiaalien siirtämiseksi ja onnettomuuksien estämiseksi. Näiden koneiden paino ja teho voivat kuitenkin johtaa rengasvaurioihin, jotka voivat aiheuttaa ongelmia ja jopa räjähdysvaaran. Tällä hetkellä kaivosajoneuvojen renkaat täytetään usein happea sisältävällä ilmalla, mikä lisää murtuman tai kipinän aiheuttaman räjähdyksen riskiä.

Yksi ratkaisu tämän riskin vähentämiseksi on täyttää kaivosajoneuvojen renkaat typellä ilman sijaan. Typpeä on jo käytetty henkilöautoissa ylläpitämään rengaspainetta ja lisäämään polttoainetehokkuutta, ja se tarjoaa lisäetua kaivosajoneuvojen turvallisuuden lisääntymisestä. Kun renkaat täytetään typellä, räjähdysvaara pienenee huomattavasti.

Typpi tarjoaa useita suoria etuja kaivosajoneuvojen renkaille. Se johtaa hitaampaan painehäviöön ja vähemmän vesihöyryn aiheuttamaa metallisten rengasosien korroosiota. Tämä parantaa työntekijöiden ja kaivosalan toimijoiden turvallisuutta.

Lisäksi typpi auttaa pidentämään renkaiden käyttöikää hidastamalla tyhjennystä. Vaikka sekä happi että typpi voivat tunkeutua renkaan seinämän läpi, typpi tekee sen neljä kertaa hitaammin kuin happi ja yli 100 kertaa hitaammin kuin vesihöyry. Tämä voi pidentää renkaiden käyttöikää 10 %.

Rengasvauriot voivat johtaa työn keskeytyksiin ja merkittäviin seisokkeihin. Typpi auttaa pitämään renkaat optimaalisesti painettuna, vähentäen joustavuutta ja kitkaa, mikä vähentää renkaan ylikuumenemisen ja rikkoutumisen riskiä. Se myös parantaa polttoainetehokkuutta, koska typen hävikki on hitaampaa kuin hapen.

Kaivosajoneuvojen renkaat muodostavat turvallisuusriskin koon, massan ja paineen vuoksi. Näiden renkaiden täyttäminen hapella lisää rengaspalojen riskiä erityisesti maanalaisissa kaivoksissa. Typpitäytteiset renkaat vähentävät tätä riskiä merkittävästi.

Vaikka typen inflaatiojärjestelmän käyttöönotossa on haasteita, kuten typen kustannukset ja päästöt raskaat kuljetukset syrjäisille kaivosalueille, mahdollisia ratkaisuja löytyy. Jotkut yritykset tutkivat typen tuottamista kaivospaikoilla, mikä tarjoaisi kustannussäästöjä ja mahdollistaisi typen käytön muissa kaivosprosesseissa, kuten metaanin vähentämisessä kivihiilen louhinnassa.

Vaikka typpirenkaiden käyttö kaivostoiminnassa ei ole laajalle levinnyttä, se on saamassa suosiota erityisesti Etelä-Afrikassa, jossa siitä on tullut alan standardi. Typpigeneraattoreita toimitetaan kaivostoimintaan eri maissa, ja tekniikka on käyttäjäystävällinen ja helppo asentaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että typpirenkaiden käyttö kaivostoiminnassa tarjoaa lukuisia etuja, erityisesti turvallisuuden kannalta. Vaikka haasteita on voitettava, typpigeneraattoreiden käyttöönotto maanalaisissa kaivoksissa voisi tarjota lisäetuja kustannussäästöjen ja parempien kaivosprosessien suhteen.

Viitteet:

– Tunnicliffe, A. (2023, 8. kesäkuuta). Rullalla: kuinka typpi parantaa renkaiden uudelleenmuotoilua kaivoksen renkaiden ajossa. Mining Weekly. Haettu osoitteesta [lähde]

Huomautus: Lähdeartikkelia ja kuvaa muokattiin ja niistä tehtiin yhteenveto tämän uuden artikkelin luomiseksi.