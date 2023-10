Titan's Dragonfly -roottorialukset nousevat avaruustaivaalla

By

NASAn Dragonfly-roottorialus, auton kokoinen avaruusalus, joka on suunniteltu tutkimaan Saturnuksen kuuta Titania, on askeleen lähempänä uraauurtavan tehtävänsä aloittamista. Ennen kuin se lähti Titanin metaanin täyttämään ilmakehään, Dragonfly kävi läpi tiukat testit täällä maan päällä olevissa tuulitunneleissa, jotka jäljittelivät avaruudessa kohtaamiaan avaruusolentoja.

NASAn insinöörit suorittivat sarjan testejä Subsonic Tunnelissa Langleyn tutkimuskeskuksessa Virginiassa varmistaakseen Dragonflyn kyvyn navigoida Titanin ilmakehän läpi. Testit sisälsivät puolen mittakaavan Dragonfly-mallin, joka oli varustettu kahdeksalla roottorilla, joka simuloi aluksen laskeutumista, moottorilentoa ja eteenpäinlentoa kuun pinnan yli. Kaiken kaikkiaan Dragonfly suoritti yli 700 lenkkiä tuulitunneleiden läpi, mikä johti 4,000 XNUMX yksittäiseen tietopisteeseen.

Näistä testeistä kerätyillä tiedoilla on keskeinen rooli simulaatiomallien tarkkuuden parantamisessa ja luottamuksen lisäämisessä Dragonflyn kykyihin maan päällä ennen kuin se aloittaa tehtävänsä Titaniin.

Titan, Saturnuksen suurin kuu, pysyi suurelta osin salaperäisenä Cassini-avaruusaluksen saapumiseen asti vuonna 2004. Cassinin läheiset havainnot paljastivat Titanin olevan valtamerimaailma, jossa on nestemäistä etaania ja metaania, mukaan lukien joet, järvet ja meret. Ainutlaatuinen metaanin kierto Titanilla, jossa metaani muodostaa pilviä ja saostuu sateena, tarjoaa kiehtovan ympäristön tutkia maapallosta rajusti poikkeavien elämänmuotojen mahdollista asuttavuutta.

Dragonfly, jossa on neljä vartta ja pinottu helikopterin roottori, sopii hyvin tutkimaan Titanin vähäistä painovoimaa ja tiheää ilmakehää. Aluksi avaruusalus suorittaa lyhyitä lentoja ja kehittyy vähitellen pidemmiksi "hyppy"-lennoiksi, jotka kattavat jopa 5 mailin etäisyydet ja keräävät näytteitä kuun ympäristöstä.

Vaikka Dragonflyn julkaisun on määrä tapahtua aikaisintaan vuonna 2027, odotukset lisääntyvät. Kuten NASAn Planetary Science Divisionin johtaja Lori Glaze selittää: "Sudenkorennon avulla teemme tieteiskirjallisuudesta tutkimustietoa." Tehtävä merkitsee merkittävää virstanpylvästä avaruustutkimuksessa, ja jokainen askel vie meidät lähemmäksi tärkeää pyrkimystä ohjata tätä innovatiivista roottorialusta yli taivaan ja Titanin pinnan.

FAQ

K: Mikä on Dragonfly?

V: Dragonfly on NASAn suunnittelema auton kokoinen roottorikone tutkimaan Saturnuksen kuun Titanin ilmakehää ja pintaa.

K: Milloin Dragonfly julkaistaan?

V: Dragonflyn on määrä julkaista aikaisintaan vuonna 2027.

K: Mitä ainutlaatuista Titanissa on?

V: Titan on kuu, jossa on valtameren kaltainen ympäristö ja jossa on jokia, järviä ja merta, jotka ovat täynnä nestemäistä etaania ja metaania. Sen ilmakehän olosuhteet tekevät siitä kiehtovan kohteen mahdollisen asuttavuuden tutkimiselle.

K: Miten Dragonfly tutkii Titania?

V: Dragonfly suorittaa lyhyitä lentoja, lisää vähitellen kuljettua matkaa ja tekee varikkopysähdyksiä matkan varrella kerätäkseen näytteitä Titanin ympäristöstä.

K: Miksi tuulitunnelitestit ovat tärkeitä Dragonflylle?

V: Tuulitunnelitestit jäljittelevät Titanin ilmakehän ulkomaalaisia ​​olosuhteita ja auttavat NASA:n insinöörejä arvioimaan Dragonflyn aerodynaamista suorituskykyä, mikä lisää luottamusta sen kykyyn navigoida kuun ainutlaatuisessa ympäristössä.