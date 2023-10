NASA kehittää kevyttä lisäainevalmisteista rakettisuutinta syväavaruuden tutkimiseen

By

NASAn insinöörit ovat saavuttaneet merkittävän läpimurron lisäainevalmistuksessa, joka tunnetaan myös nimellä 3D-tulostus. He ovat menestyksekkäästi kehittäneet alumiinista valmistetun rakettimoottorisuuttimen, joka on sekä kevyempi että tehokkaampi kuin perinteiset suuttimet. Tällä innovaatiolla on potentiaalia mullistaa syväavaruuden tutkimus lisäämällä hyötykuormakapasiteettia.

Alumiininen rakettimoottorin suutin luotiin osana Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) -projektia. Projektia rahoittaa NASA:n Space Technology Mission Directorate (STMD), ja sen tavoitteena on kehittää kevyitä, lisäaineina valmistettuja alumiinirakettisuuttimia, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja paineita.

Yksi RAMFIRE-suuttimen tärkeimmistä ominaisuuksista on sen pienet sisäiset kanavat, jotka pitävät sen tehokkaasti viileänä rakettimoottorin käytön aikana. Tämä muotoilu estää suuttimen sulamisen ja varmistaa sen kestävyyden jopa äärimmäisissä olosuhteissa. Lisäksi toisin kuin perinteiset suuttimet, jotka vaativat useiden osien liittämistä yhteen, RAMFIRE-suutin on rakennettu yhtenä kappaleena. Tämä vähentää tarvittavien sidosten määrää ja lyhentää merkittävästi valmistusaikaa.

Lisäainevalmisteisten rakettisuuttimien kehitys on pelin muuttaja syväavaruuden tutkimisessa. 3D-tulostusteknologiaa hyödyntämällä NASA voi nyt tuottaa kevyempiä ja tehokkaampia suuttimia, jotka kestävät avaruusmatkailun ankarat olosuhteet. Tämä läpimurto avaa uusia mahdollisuuksia avaruusalusten suunnittelulle ja lisää potentiaalista hyötykuormakapasiteettia tulevia tehtäviä varten.

Lisäaineiden valmistuksen jatkuvalla edistymisellä NASA tasoittaa tietä tulevalle avaruustutkimukselle. Ylittämällä teknologian ja innovaatioiden rajoja ne antavat mahdollisuuden lähettää suurempia ja kestävämpiä avaruusaluksia tutkimaan universumimme kaukaisia ​​ulottuvuuksia.

Määritelmät:

1. Additiivinen valmistus tai 3D-tulostus: prosessi, jossa luodaan kolmiulotteisia esineitä kerrostelemalla materiaaleja kerros kerrokselta digitaaliseen malliin perustuen.

2. Rakettimoottorin suutin: rakettimoottorin osa, joka ohjaa pakokaasujen virtausta ja antaa työntövoiman.

Lähteet: NASA, Space Technology Mission Directorate (STMD)