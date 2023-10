Maan tektonisten levyjen dynaaminen maailma

By

Maan pinta, joka oli aikoinaan sulan kiven meri miljardeja vuosia sitten, on nyt muodostunut jatkuvaksi kivikuoreksi magman jäähtyessä. Tämä kivinen kuori on jaettu levyihin, jotka muodostavat maan pinnan, ja nämä levyt liikkuvat jatkuvasti kuoren ja sen alla olevan vaipan välisten lujuus- ja tiheyserojen vuoksi. Näiden levyjen liike aiheuttaa erilaisia ​​geologisia piirteitä, kuten vuoria, repeämiä, tulivuoria ja maanjäristyksiä.

Geologien keskuudessa käydään keskustelua Maan pinnan peittävien levyjen tarkasta lukumäärästä. Useimmat ovat yhtä mieltä 12–14 primäärilevyn olemassaolosta, mukaan lukien Pohjois-Amerikan, Afrikan, Euraasian, Indo-Australian, Etelä-Amerikan, Etelämantereen ja Tyynenmeren levyt. Erityisesti Tyynenmeren levy on suurin, ja sen pinta-ala on 39.9 miljoonaa neliökilometriä. Lisäksi on pienempiä levyjä, kuten Filippiinien meri, Cocos, Nazca, Arabian ja Juan de Fuca. Jotkut geologit pitävät Anatolian laatta ja Itä-Afrikan laatta erillisinä kokonaisuuksina niiden erilaisten liikenopeuksien vuoksi.

Levyrajat, joissa levytektoniikka saa levyt hajoamaan pienemmiksi fragmenteiksi, joita kutsutaan mikrolevyiksi, lisäävät tämän dynaamisen palapelin monimutkaisuutta. Maapallolla voi olla noin 57 mikrolevyä, mutta niitä ei yleensä ole mukana maailmankartoilla niiden muodostumiseen ja määrittelyyn liittyvän epävarmuuden vuoksi. Näiden mikrolevyjen pinta-ala on alle 386,000 XNUMX neliökilometriä.

Maan levyjen liike luo myös kiehtovia skenaarioita. Tyynenmeren levy on nopein ja liikkuu luoteeseen nopeudella 2.8-3.9 tuumaa vuodessa. Tämä nopea liike johtuu subduktiovyöhykkeistä, jotka tunnetaan myös Tulirenkaana, joissa levyjä vedetään alas maahan. Jatkuva liike voi jopa johtaa maanosien kulutukseen, jolloin palasia putoaa vaippaan.

Kun geologit pyrkivät ymmärtämään levytektoniikan monimutkaisuutta, Maan laattojen peittämän pinnan tuleva ulkonäkö on edelleen mysteeri. Miljardien vuosien kuluttua näiden levyjen liike epäilemättä muokkaa planeetan uusiin ja tunnistamattomiin muotoihin.

Lähde: Live Science