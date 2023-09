Universumissa voi olla 100 Sextillion planeettaa, tähtitieteilijät sanovat

Tähtitieteilijät ovat löytäneet yhteensä 5,510 100 planeettaa omasta galaksistamme, Linnunradalta, mukaan lukien aurinkokuntamme kahdeksan planeettaa. Tämä luku on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä siellä on todennäköisesti paljon enemmän planeettoja, jotka odottavat löytämistään. Arvioiden mukaan galaksissa on suunnilleen yksi planeetta jokaista tähteä kohden, ja koska galaksissamme on noin XNUMX miljardia tähteä, on turvallista olettaa, että planeettoja on noin paljon.

Planeettojen laskeminen on haastava tehtävä tähtitieteilijöille, ja se on verrattavissa kaupungin väestön määrittämiseen ilman Internetiä. Vaikka tiedämme tällä hetkellä noin 5,000 XNUMX planeettaa, on todennäköisesti lukemattomia muita, jotka jäävät vaikeaksi. Tähtitieteilijät käyttävät erilaisia ​​tekniikoita eksoplaneettojen etsimiseen, kuten transit-menetelmää ja radiaalinopeusmenetelmää. Näihin menetelmiin kuuluu tähden tarkkailu ja sen käyttäytymisen hienovaraisten muutosten etsiminen, jotka osoittavat planeetan olemassaolon.

Kaikki tähän mennessä löydetyt planeetat sijaitsevat Linnunradan sisällä, koska niitä on helpompi havaita. Ekstroplaneetoiksi kutsuttujen galaksimme ulkopuolisten planeettojen havaitseminen on paljon haastavampaa, koska ne ovat etäisyydellä meistä. Kuitenkin muutamia mahdollisia ulkoplaneettoja on havaittu käyttämällä mikrolinssitekniikkaa.

Oman galaksimme ulkopuolelle tähtitieteilijät arvioivat, että maailmankaikkeudessa voi olla jopa 100 sekstiljoonaa planeettaa. Se on hämmästyttävä luku, 23 nollaa yhden jälkeen. Kun planeettoja on niin valtavasti, usein väitetään, että jossain universumissa täytyy olla ainakin yksi toinen planeetta, jolla on elämää. Elämän harvinaisuutta ja sen syntymisen edellytyksiä ei kuitenkaan vielä tunneta.

Tutkijat uskovat, että seuraavan sukupolven suurilla eksoplaneettoihin keskittyvillä avaruusteleskoopeilla, kuten Habitable Worlds Observatorylla, tulee olemaan ratkaiseva rooli elämän etsinnässä muualla galaksissa. Toistaiseksi voimme vain ihmetellä maailmankaikkeuden laajuutta ja lukemattomia planeettoja, jotka saattavat olla olemassa omamme ulkopuolella.

Lähteet:

– Live Science