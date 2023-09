Tutkimustulosten mukaan ihmiskeho sisältää biljoonia soluja

Uusi tutkimus on arvioinut, että ihmiskehossa on hämmästyttävä määrä soluja. Tutkijat analysoivat yli 1,500 36 paperia määrittääkseen, että keskimääräisellä aikuisella miehellä on noin 28 biljoonaa solua, kun taas aikuisilla naisilla on 10 biljoonaa ja 17-vuotiailla lapsilla noin 400 biljoonaa solua. PNAS-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 60 solutyypin kokoa ja lukumäärää kehon XNUMX kudoksessa. Analyysi paljasti johdonmukaisen käänteisen suhteen solukoon ja lukumäärän välillä. Toisin sanoen suuremmilla soluilla on pienempi kokonaismäärä verrattuna pienempiin soluihin. Tämä kuvio kattaa laajan valikoiman solukokoja pienistä punasoluista suuriin lihassoluihin.

Tutkimuksen tekijät myönsivät, että heidän tuloksissaan on rajoituksia. Annetut luvut perustuvat "keskimääräisiin" aikuisiin ja lapsiin, eivätkä ne ota huomioon merkittävää koon ja painon vaihtelua yksilöiden välillä. Tutkijat huomauttivat myös, että heidän arvioihinsa liittyy epävarmuutta, koska ne riippuvat epäsuorista mittauksista solumassan suorien mittausten sijaan. Tutkimus on kuitenkin tuonut esiin eroja aikaisemmissa solumääräarvioissa, joilla voi olla vaikutuksia ymmärryksemme lymfosyytteihin liittyvistä terveydestä ja sairauksista, kuten HIV ja leukemia. Tutkimuksessa todettiin, että ihmiskehossa on noin 2 biljoonaa lymfosyyttiä, mikä on neljä kertaa enemmän kuin aiemmat arviot.

Lisätutkimusta tarvitaan, jotta saataisiin kattavampi käsitys solujen määrästä ihmiskehossa, erityisesti naisten ja lasten osalta. Tämä tutkimus tarjoaa kuitenkin arvokasta tietoa ihmiskehon muodostavien solujen suuresta määrästä ja solujen koon ja lukumäärän välisestä suhteesta.

