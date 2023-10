Satelliitit seuraavat El Niñon kehitystä Tyynellämerellä

By

Satelliitit, kuten Sentinel-6 Michael Freilich, tarkkailevat tällä hetkellä Tyynellämerellä tapahtuvaa ilmiötä. Etelä-Amerikan länsirannikon läheisillä vesillä lämpötila kohoaa, mikä johtaa merenpinnan nousuun. Tämä valtamerten pintalämpötilojen nousu vaikuttaa merkittävästi Aasian ja Pohjois-Amerikan sääkuvioihin, ilmiö tunnetaan nimellä El Niño.

Saadakseen käsityksen tämän vuoden El Niñosta tutkijat tutkivat menneitä tapahtumia. NASAn Jet Propulsion Laboratoryn julkaisemassa lausunnossa todetaan, että Kaliforniassa oli rankkasade El Niñon 2015-2016 aikana, mikä johti korkeaan surffaukseen, tulviin ja mutavyöryihin.

NASAn uusi kuva vertaa vuoden 2023 El Niñon alkua lokakuussa 1997 ja lokakuussa 2015 havaittuihin malleihin, joita avaruusjärjestö piti ääritapahtumina. Nämä aikaisemmat tapahtumat aiheuttivat muutoksia maapallon lämpötiloissa, tuulikuvioissa ja merenpinnassa.

Pintaveden lämpötilan noustessa idästä länteen suuntautuvat pintatuulet heikkenevät. Tämä muutos lisää sademäärää itäisellä ja keskiisellä Tyynellämerellä, kun taas Indonesiassa sateet vähenevät. Lisäksi toiminta Tyynellämerellä muuttaa suihkuvirtaa, mikä johtaa kosteampiin ja kylmempiin olosuhteisiin Yhdysvaltojen eteläosissa ja kuivempiin ja lämpimämpiin olosuhteisiin pohjoisessa.

Vaikka tämän vuoden El Niño näyttää olevan suhteellisen lievä verrattuna aikaisempiin tapahtumiin, Sentinel-6 Michael Freilichin projektitutkija Josh Willis ehdottaa, että se voi silti tuoda kostean talven Yhdysvaltojen lounaisosaan, jos olosuhteet sopivat.

Sentinel-6 Michael Freilich -satelliitti on osa Copernicus Sentinel-6/Jason-CS -operaatiota, joka on Euroopan avaruusjärjestön, Euroopan meteorologisten satelliittien hyödyntämisjärjestön, NASA:n ja NOAA:n yhteinen hanke. Se on nimetty NASAn Earth Science Divisionin entisen johtajan Michael Freilichin mukaan.

