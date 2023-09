Geenimuokkauksen edistysaskel ja eettiset näkökohdat lääketieteessä

By

Geenien muokkaus, uraauurtava ala lääketieteessä, oli ensisijainen painopiste tri Tamara Sunbulin pääpuheistunnossa, jonka otsikkona oli "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics". Dr. Sunbul, Johns Hopkins Aramco Healthcaren kliinisen informatiikan lääketieteellinen johtaja, korosti genotyypityksen mahdollisuuksia ja riippuvuutta tiedonkeruusta ajan mittaan.

Digitaalitekniikan, kuten geenien muokkauksen, tarkoitus on havaita poikkeavuuksia, jotka voivat johtaa vaihteluihin lopputuloksissa lääkkeitä määrättäessä. Tri Sunbul selitti, että yksilöt voivat reagoida eri tavalla samaan lääkkeeseen, mikä korosti tarkkuusdiagnoosin ja hoitomenetelmien tarvetta.

Yksi merkittävimmistä edistysaskeleista geenien muokkauksessa on CRISPR-Cas9, joka tunnetaan myös nimellä "geneettiset saksit". Tämä tekniikka leikkaa tarkasti DNA-sekvenssejä tietyistä kohdista, mikä mahdollistaa DNA-emästä modifioivien geenisekvenssien poistamisen tai lisäämisen. Vaikka CRISPR löysi alun perin sovelluksia maataloudessa ja bioenergiassa, tri Sunbul jakoi potentiaalinsa digitaalisessa diagnostiikassa ja terapiassa.

Digitaalisen diagnostiikan alalla on ilmaantunut uusia menetelmiä, kuten SHERLOCK ja DETECTR. Nämä menetelmät hyödyntävät geenien muokkausta mahdollistamaan tartuntatautien, kuten COVID-19, nopean havaitsemisen. Lisäksi Atomwisen, Deep Genomicsin ja Valon kaltaiset yritykset ovat sisällyttäneet geenieditointia lääkekehitysprosesseihin.

Lisäksi geenien muokkaamisella on ratkaiseva rooli solu- ja geeniterapioiden edistämisessä useissa eri olosuhteissa. Tämä sisältää verisairaudet, kuten talassemia, sirppisolusairaus ja hemofilia, sekä tilat, kuten Downin oireyhtymä, perinnöllinen sokeus, kystinen fibroosi, Duchennen lihasdystrofia ja Huntingtonin tauti. CRISPR:n avulla on tullut mahdolliseksi ohjelmoida potilaan immuunijärjestelmä uudelleen kohdentamaan omaa syöpää, infektioita (kuten HIV, COVID-19, flunssa, malaria, zika ja antibioottiresistenssi) ja kroonisia sairauksia, kuten hyperkolesterolemiaa ja tyyppiä. 1 diabetes.

Näistä merkittävistä edistysaskeleista huolimatta eettiset, juridiset ja tieteelliset näkökohdat ovat edelleen olennaisia. Tohtori Sunbul huomautti, että väärällä geenien muokkauksella voi olla haitallisia seurauksia, ja hän korosti varovaisuuden ja tarkkuuden tarvetta. Lisäksi geenien muokkaaminen voi vaikuttaa tuleviin sukupolviin, koska peruuttamattomia muutoksia voidaan siirtää. Siksi kattavat keskustelut geenimuokkauksen eettisistä vaikutuksista ovat tarpeen vastuullisen soveltamisen ja yksilöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi.

