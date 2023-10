Tutkimustulosten mukaan ilmastonmuutos uhkaa lepakoiden poikkeuksellista elinikää

By

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences -julkaisussa äskettäin julkaistu tutkimus viittaa siihen, että lepakoiden huomattava elinikä voi olla vaarassa nousevien maapallon lämpötilojen vuoksi. University College Dublinin ja Bristolin yliopiston tutkijoiden suorittamassa tutkimuksessa keskityttiin luonnonvaraisten suurempien hevosenkenkälepakoiden lepotilaan.

Tutkijat havaitsivat, että sään vaihtelut lepakoiden lepotilan aikana vaikuttivat niiden pitkästä elämästä vastuussa olevaan molekyylimekanismiin. Telomeerit, jotka ovat DNA:n paloja, jotka suojaavat kromosomien päitä, lyhenevät joka kerta, kun solu jakautuu. Tämä lyhentymisprosessi liittyy ikääntymiseen ja ikääntymiseen liittyviin sairauksiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että lepakoiden, jotka nousivat talvehtimisesta useammin lämpimien olosuhteiden vuoksi, oli huomattavasti lyhyemmät telomeerit verrattuna aikaisempiin talviin kylmempiin lämpötiloihin. Professori Emma Teeling University College Dublinista ilmaisi huolensa näistä löydöistä ja totesi, että ennustettu maapallon lämpötilojen nousu saattaa rajoittaa lepotilan myönteisiä vaikutuksia luonnonvaraisissa lepakoissa.

Tohtori Megan Power, tutkimuksen johtava kirjoittaja, seurasi yli 200 luonnonvaraista suurhevosenkenkälepakka kolmen talven aikana tutkiakseen lepotilan vaikutuksia telomeereihin. Tutkimus paljasti, että lepotila toimii eräänlaisena nuorennusmuotona, ja telomeerit pikemminkin pidentyvät kuin lyhenevät lepotilan aikana. Tämä laajennus johtuu todennäköisesti telomeraasientsyymin ilmentymisestä, mikä mahdollistaa telomeerisen DNA:n replikoitumisen aiheuttamatta haittaa.

Tutkimuksen tulokset korostavat muuttuvien ilmasto-olosuhteiden mahdollisia vaikutuksia lepakoiden pitkäikäisyyteen. Lajit, joilla on pitkä elinikä ja hidas lisääntymisnopeus, kuten lepakot, ovat erityisen herkkiä ympäristön muutoksille. Tutkijat korostavat, että on tärkeää ymmärtää, miten nopea ilmastonmuutos vaikuttaa lepakoihin ja miten ne sopeutuvat siihen.

Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan selvittää telomeraasin roolia telomeerien pidentymisessä lepotilan aikana. Tutkimus korostaa ilmastonmuutoksen vaikutusta lepakkopopulaatioiden ekologiaan ja selviytymiseen ja korostaa jatkuvan tutkimuksen ja suojelutoimien tarvetta näiden poikkeuksellisten olentojen suojelemiseksi.

