NASA valmistelee avaruuslaukaisujärjestelmän rakettia miehitettyyn kuutehtävään vuonna 2024

NASA valmistautuu merkittävästi tulevaan Artemis 2 -tehtäväänsä, jossa neljä astronauttia lähtee kuun matkalle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ihmiset matkustavat kuuhun yli 50 vuoteen. Tehtävä hyödyntää NASAn Space Launch System (SLS) -rakettia, joka on jo lentänyt menestyksekkäästi miehittämättömän Artemis 1 -avaruusaluksen kanssa.

NASAn valmistelujen ensisijainen painopiste on miehistön turvallisuuden varmistaminen laukaisun aikana. Tämä sisältää SLS-raketin ja sen mobiililaukaisimen uusien järjestelmien lisätestauksen, mukaan lukien hätäpoistumisjärjestelmän. Astronautit itse ovat aktiivisesti mukana valmisteluprosessissa, johon kuuluu paikan päällä tehtävät testaukset avaruuspuvun päällä.

Artemis 1 -tehtävä, joka lähetti kolme mallinukkea kuun ympäri, on luonut perustan sujuvamman valmisteluprosessin luomiselle Artemis 2:lle. Artemis 1:n aikana kohtaamat haasteet, kuten viivästykset simuloiduissa laukaisulaskennassa, on ratkaistu, ja nyt painopiste on käsittelee miehistöön liittyvää sisältöä ja koulutusta turvallisuustoimenpiteiden parantamiseksi.

Artemis 2:n valmisteluihin liittyy useita tärkeitä virstanpylväitä. Miehistö simuloi laukaisupäivää maamiehistön rinnalla, osallistuu hätäpoistumiskäytäntöihin ja raketille tehdään pinoamis- ja kokoonpanotestit NASAn ajoneuvokokoonpanorakennuksessa. Lopuksi pino valmistellaan laukaisualustalla operaation loppuvuodesta 2024 tapahtuvaa laukaisua varten.

Turvallisuus on ensisijainen huolenaihe koko valmisteluprosessin ajan. NASA suorittaa saman määrän laukaisulaskennan simulaatioita kuin ennenkin ja asettaa etusijalle sekä ohjaamomiehistön että maahenkilöstön turvallisuuden. Jatkuva harjoittelu ja lihasmuistin harjoittelu ovat olennaisia ​​​​komponentteja valmistautumisessa, mikä varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet ovat hyvin valmistautuneita tehtävään.

Merkittäviä muutoksia Artemis 2:ssa ovat muun muassa tankkausmenetelmien säädöt, jotka perustuvat Artemis 1:n märkäpukuharjoittelussa saatuihin oppeihin. Mobiililaukaisimen suunnittelumuutokset auttavat parantamaan sen toimivuutta. Myös polttoainesäiliön liitäntöihin kiinnitetään huomiota vuotojen estämiseksi, ja aikaisempien testien tiedot kertovat tarvittavista säädöistä.

Näillä kattavilla valmisteluilla NASA on oikealla tiellä tehdäkseen historiallisesta Artemis 2 -tehtävästään onnistuneen hankkeen, joka tasoittaa tietä tulevalle kuuntutkimukselle.

Lähteet:

– Artikkeli: Space.com

– Kuvat: NASA