Laserverkko avaruudessa voi auttaa poistamaan avaruusromua

Matalan Maan kiertoradalla olevien avaruusroskien määrä on lisääntynyt huolestuttavana. Vastauksena tähän ongelmaan tutkijat tutkivat ajatusta laserverkon käyttämisestä törmäysriskin aiheuttavien kohteiden ohjaamiseen turvallisemmille kiertoradalle. Tekoälyllä toimivat laserit asennettaisiin satelliitteihin tai muihin omistettuihin alustoihin ja ne valvoisivat avaruusromua. Kun mahdollinen törmäys havaitaan arvokkaan avaruusresurssin, kuten kansainvälisen avaruusaseman tai satelliitin, kanssa, laserit pystyisivät työntämään kohteen turvallisemmalle kiertoradalle.

Hanke, jota johtaa Hang Woon Lee Länsi-Virginia yliopistosta, rahoittaa NASA 200,000 XNUMX dollarilla kolmen vuoden aikana. Lopullisena tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka voi tehdä reaaliaikaisia ​​päätöksiä siitä, mihin avaruusobjekteihin kohdistaa, ja varmistaa, että uudet kiertoradat ovat turvassa tulevilta törmäyksiltä. Useita lasereita käytettäisiin muuttamaan tehokkaasti esineiden liikerataa, mikä olisi mahdotonta yhdellä laserilla.

Tällä hetkellä avaruusromun jäljitys on haastava tehtävä, koska kaikkia kiertoradalla olevia esineitä ei voida tarkkailla. On arvioitu, että avaruusromun jäljitettyjä fragmentteja on noin 34,600 130, mutta lisäksi saattaa olla XNUMX miljoonaa pienempiä kappaleita, jotka ovat liian pieniä havaittavaksi tarkasti. Tässä laserverkosta tulee erityisen hyödyllinen, koska se voi kohdistaa kaikenkokoisia kohteita.

Avaruudessa sijaitsevien lasereiden käytöllä on useita etuja maassa sijaitseviin lasereihin verrattuna. Niiden ei tarvitse kulkea Maan ilmakehän läpi, mikä voi muuttaa säteitä, mikä mahdollistaa kohteiden tarkemman kohdistamisen ja ohjaamisen. Lisäksi tämä tekoälyllä toimiva järjestelmä voisi olla kustannustehokas, ja sitä voidaan mahdollisesti käyttää avaruusobjektien seuraamiseen ennen laukaisua, mikä takaa turvalliset ja törmäysvapaat tehtävät.

Yhteenvetona voidaan todeta, että laserverkoston kehittäminen avaruudessa voi ratkaista tehokkaasti avaruusromuongelman ja suojella arvokasta avaruusomaisuutta. Käyttämällä tekoälyä ja useita lasereita tämä järjestelmä voisi tehdä reaaliaikaisia ​​päätöksiä ja varmistaa kiertoradan turvallisuuden. Tämä NASAn rahoittama tutkimusprojekti on vielä alkuvaiheessa, mutta se on tärkeä askel kohti avaruusromun vähentämistä ja avaruustoiminnan eheyden säilyttämistä.

