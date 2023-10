Lämpö-infrapunasatelliitti HOTSAT-1 aloittaa kaupallisen toiminnan

By

Lämpö-infrapunasatelliittiyhtiö Satellite Vu on ilmoittanut, että sen ensimmäinen satelliitti, HOTSAT-1, on siirtynyt onnistuneesti kaupalliseen toimintaan. Satelliitti, joka on ensimmäinen kahdeksan satelliitin tähdistöstä, suunniteltiin ja valmistettiin Isossa-Britanniassa yhteistyössä Surrey Satellite Technologiesin kanssa.

HOTSAT-1 on varustettu 3.5 metrin resoluutiolla keskiaalto-infrapunakameralla, jossa on videotoiminto ja jonka herkkyys on alle 2 celsiusastetta. Tämän edistyneen teknologian avulla satelliitti voi kaapata arvokkaita lämpökuvia, joita voidaan käyttää monenlaisiin sovelluksiin, kuten logistiikkaan, ympäristösuunnitteluun ja energiaan liittyvään päätöksentekoon.

Satellite Vu:n tavoitteena on tulla maailman lämpömittariksi, joka tarjoaa riippumattoman tarkastuksen nettonollatavoitteiden seurantaan liittyvistä tiedoista. Seuraamalla teollisuuden energiahävikkiä, saastumista, metsäpaloja ja ilmastotapahtumia lähes reaaliajassa satelliitti voi tukea pyrkimyksiä kohti kestävämpää ja ilmastonkestävämpää tulevaisuutta.

Perustamisestaan ​​lähtien Satellite Vu on saanut yhteensä 30.5 miljoonaa puntaa (37.9 miljoonaa dollaria) riskipääomarahoitusta. Kesäkuussa yritys keräsi 12.7 miljoonan punnan lisärahoituksen A-2-sarjan rahoituksella, johon osallistuivat johtavat sijoittajat, kuten Molten Ventures, Seraphim Space Investment Trust PLC, Lockheed Martin ja Earth Sciences Foundation.

HOTSAT-1 laukaistiin kiertoradalle kesäkuussa SpaceX Falcon 9 -raketilla Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohdasta Kaliforniassa. Onnistunut siirtyminen kaupallisiin toimintoihin on merkittävä virstanpylväs Satellite Vu:lle ja korostaa yhtiön sitoutumista kehittyneen avaruusteknologian käyttöön planeetan parantamiseksi.

Kaiken kaikkiaan HOTSAT-1:n käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää lämpöinfrapunakuvausta ja data-analyysiä, jotta voidaan vastata kriittisiin haasteisiin eri toimialoilla ja edistää kestävämpää ja ilmastonmuutosta kestävämpää tulevaisuutta.

Lähde: Tämä sisältö perustuu satnews.comin artikkeliin.