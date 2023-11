Uusi patsas paljastettiin Nossalin lukiossa paikallisen legendan kunniaksi

Nossalin lukio Berwickissä on äskettäin paljastanut silmiinpistävän luonnollisen kokoisen pronssipatsaan arvostetun Sir Gustav Nossalin AC:n kunniaksi. Tämä kansainvälisesti tunnettujen kuvanveistäjien Gillien ja Marcin suunnittelema upea patsas osoittaa kunnioitusta Sir Nossalin merkittäville tieteellisille saavutuksille, hänen korvaamattomalle panokselleen koululle sekä hänen lähestyttävälle ja ystävälliselle luonteelleen.

Marraskuun 20. päivänä kouluyhteisö kokoontui yhteen todistamaan patsaan suurenmoista paljastamista Sir Nossalin pysyvän perinnön muistoksi. Tohtori John Inns, kouluneuvoston puheenjohtaja, ilmaisi ilonsa nähdessään vihdoin patsaan heräävän henkiin useiden vuosien huolellisen suunnittelun ja valmistelun jälkeen, joka alkoi jo vuonna 2019 tavoitteena olla samaan aikaan koulun 10-vuotisjuhlan kanssa 2020.

Nossalin lukion perustajarehtori Roger Page jakoi ajatuksensa patsaan merkityksestä. Korostaen Sir Nossalin olennaista roolia kouluyhteisössä, Page ilmaisi toivovansa, että patsas toimisi sopivana kunnianosoituksena heidän yhteyteensä. Hän korosti lisäksi, että Sir Nossal vieraili usein koulussa ja käytti aikaa vuorovaikutukseen opiskelijoiden, henkilökunnan ja vierailijoiden kanssa. Tämän arvostetun vuorovaikutuksen symbolina istuvan Sir Nossalin pronssinen patsas on näkyvästi esillä koulun etuovella.

Paikallisen tunnustuksensa lisäksi Sir Gustav Nossal on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu henkilö. Vuoden australialaisena vuonna 2000 palkittu Sir Nossal on jättänyt lähtemättömän jäljen sekä australialaisiin että maailmanlaajuisiin yhteisöihin. Uraauurtavan työnsä immunologian alalla hän on omistautunut myös lukuisille humanitaarisille hankkeille. Hänen merkittäviin saavutuksiinsa kuuluu Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen rokotus- ja immunisointiohjelman puheenjohtajana toimiminen sekä yhteistyö Bill ja Melinda Gates -säätiön rokoteohjelman kanssa.

Itävallassa vuonna 1931 syntynyt Sir Nossal muutti Australiaan nuorena. Voittettuaan kielimuurin hän menestyi akateemisesti, hänestä tuli koulunsa paras opiskelija ja lopulta hän ansaitsi lääketieteen tutkinnon Sydneyn yliopistosta. Myöhemmin Sir Nossal väitteli tohtoriksi. Melbournen yliopistossa. Hänen maineikas uransa johti hänet Melbournen tunnettuun Walter ja Eliza Hall Institute of Medical Researchiin (WEHI), jossa hän toimi johtajana vuosina 1965–1996.

Sir Nossal ilmaisi toiveensa, että patsas ja hänen jatkuvan vaikutuksensa koulussa innostaisivat tulevia sukupolvia toteuttamaan unelmansa. Hän muistutti yleisöä, että Australia on suurten mahdollisuuksien maa, ja ilmaisi kiitollisuutensa ja ylpeytensä seisoessaan heidän edessään. Sir Gustav Nossal rohkaisi kaikkia muistelemaan Nossalin lukioaikaa lämmöllä.

Patsasprojekti tehtiin mahdolliseksi kouluyhteisön panoksella ja anteliaasti lahjoituksilla yritystoimittajilta, kuten PSW Uniforms ja Edunet Computers, sekä merkittävä lahjoitus WEHI:ltä tunnustuksena Sir Gustav Nossalin korvaamattomasta panoksesta sekä lääketieteelliseen tutkimukseen että organisaatio itse.

FAQ

Kuka on Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal on itävaltalaissyntyinen australialainen tiedemies ja humanitaarinen avustaja. Hän on tunnettu työstään immunologian alalla ja on vaikuttanut merkittävästi lääketieteelliseen tutkimukseen maailmanlaajuisesti. Sir Nossal sai Vuoden Australian -palkinnon vuonna 2000 ja on toiminut johtotehtävissä arvostetuissa organisaatioissa, kuten Maailman terveysjärjestössä ja Bill ja Melinda Gates -säätiön rokoteohjelmassa.

Miksi patsas paljastettiin Nossalin lukiossa?

Pronssinen patsas paljastettiin Nossalin lukiossa kunnioittamaan Sir Gustav Nossalin saavutuksia, hänen instrumentaalista rooliaan kouluyhteisössä ja hänen lähestyttävää luonnettaan. Patsas on kunnianosoitus hänen tieteelliselle panokselleen ja jatkuvalle vaikutukselleen inspiraation lähteenä opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kuka loi patsaan?

Patsaan suunnittelivat kansainvälisesti tunnustetut kuvanveistäjät Gillie ja Marc, jotka tunnetaan poikkeuksellisesta lahjakkuudestaan ​​ja kyvystään vangita merkittävien hahmojen olemus ja saavutukset.