Äskettäin löydetty lepakkokallo valaisee evoluutiota ja kaikulokaatiota

By

Ranskalaiset paleontologit ovat löytäneet luolasta lähes täydellisesti säilyneen lepakon kallon, joka on peräisin noin 50 miljoonan vuoden takaa. Tämä löytö tuo uutta valoa lepakoiden alkuperään ja kehitykseen. Lepakoilla on yksi köyhimmistä fossiileista nisäkkäiden keskuudessa, minkä vuoksi tutkijoiden on haastavaa määrittää, milloin ne alkoivat lentää, yöpyivät luolissa tai käyttävät kaikulokaatiota navigoidakseen ympäristössään.

Ennen tätä löytöä oli löydetty vain fragmentaarisia varhaisten lepakoiden fossiileja. Vanhin tunnettu lepakkofossiili on noin 57 miljoonaa vuotta vanha ja koostuu yhdestä hampaasta. Varhaisten lepakoiden litistyneitä yksilöitä on myös löydetty, mutta niitä on ollut vaikea tutkia niiden litistyneen tilan vuoksi.

Äskettäin löydetty Vielasia sigei -lepakkokallo tarjoaa kuitenkin ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia varhaisen lepakon anatomiaa kolmiulotteisesti. Kallo on huomattavan ehjä ja säilynyt alkuperäisessä muodossaan kalkkikivessä. Kallon sisäkorvan luun yksityiskohtaiset mittaukset viittaavat siihen, että tämä lepakko on saattanut käyttää kaikulokaatiota.

Kaikulokaatio on ainutlaatuinen kyky, jota jotkut lepakot käyttävät navigoidakseen, kommunikoidakseen ja paikantaakseen saalista lähettämällä korkeataajuisia ääniä ja tulkitsemalla palaavia kaikuja. Vaikka kaikki lepakot eivät kaikuta, tiettyjen luiden esiintyminen Vielasia sigei -kallon sisäkorvassa viittaa siihen, että sillä on saattanut olla nykyisten lepakoiden kaikulokaatiokyky.

On tärkeää huomata, että Vielasia sigei ei ole nykyaikaisten lepakoiden suora esi-isä, mutta saattaa olla läheistä sukua heidän yhteiselle esi-isälleen. Luolaa, josta fossiili löydettiin, pidetään nykyään maailman vanhimpana tunnettuna lepakkoluolana. Tämä löytö kyseenalaistaa aikaisemmat oletukset, joiden mukaan varhaiset lepakot asuivat puissa, ja viittaa siihen, että ne ovat saattaneet etsiä turvaa luolissa vaihtelevien lämpötilojen aikana.

Vielasia sigei -kallon tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia lepakoiden evoluution ja kaikulokaation kehityksen ymmärtämiseen. Tiedemiehet toivovat, että tämä merkittävä fossiili inspiroi lepakkofossiilihistorian lisätutkimusta ja analysointia ja tarjoaa arvokasta tietoa näiden kiehtovien olentojen alkuperästä.

Lähteet:

– Current Biology -lehdessä julkaistu tutkimus

– Professori Sue Hand UNSW Sydneyn biologisten maa- ja ympäristötieteiden koulusta