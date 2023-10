Bat Skull 50 miljoonan vuoden takaa tarjoaa uuden kuvan varhaisesta lepakkoevoluutiosta

Lähes vahingoittumaton lepakon kallo, joka on peräisin noin 50 miljoonan vuoden takaa, on löydetty luolasta Ranskassa. Tämä löytö valaisee lepakoiden aiemmin salaperäistä varhaista kehitystä. Lepakoilla on yksi nisäkkäiden köyhimmistä fossiileista, minkä vuoksi on haastavaa määrittää, milloin ne aloittivat lentämään tai yöpymään luolissa, sekä milloin ne kehittivät ainutlaatuisen kaikulokaatiokykynsä. Lepakkokallo, joka kuuluu sukupuuttoon kuolleeseen Vielasia sigei -lajiin, oli 23 luolasta löydetyn kivettyneen yksilön joukossa.

Aiemmat lepakkofossiilit olivat usein pirstoutuneita tai täysin litistyneitä, mikä vaikeutti niiden kolmiulotteisen anatomian tutkimista ja sen määrittämistä, käyttivätkö ne kaikulokaatiota. Vielasia sigei -kallo oli kuitenkin säilynyt täydellisesti kalkkikivessä säilyttäen alkuperäisen muotonsa. Tämä antoi tutkijoille mahdollisuuden tutkia sisäkorvaa ja verrata sitä nykyaikaisiin lepakoihin. Tulokset viittaavat siihen, että tämä muinainen lepakko käytti todennäköisesti kaikulokaatiota, mikä sijoitti sen huomattavasti valaita edelle tämän kyvyn kehittämisessä. Ennen tätä löytöä tutkijat olivat vain varmoja kaikupaikasta nykyaikaisissa lepakkoperheissä.

Vielasia sigei -lepakko oli pieni luolalaji, joka oli vain 1.8 cm pitkä. Tämä on ristiriidassa aikaisempien oletusten kanssa, joiden mukaan varhaiset lepakot asuivat pääasiassa järvien ja metsien puissa. Luolaympäristöjen vakaus tarjosi todennäköisesti turvapaikan varhaisen eoseenikauden vaihtelevien lämpötilamuutosten aikana.

Vaikka tämä löytö ei ratkaise lopullisesti keskustelua lepakoiden varhaisesta kaikulokaatiosta, se tarjoaa vakuuttavia todisteita. Se toimii myös inspiraationa fossiiliaineiston lisätutkimukselle saadakseen lisää näkemyksiä lepakoiden kehityksestä ja niiden ainutlaatuisista ominaisuuksista.

