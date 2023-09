Tutkijat kehittävät polttokäyttöistä hyönteismittakaavaa robottia

By

Cornellin yliopiston tutkijat ovat onnistuneesti luoneet hyönteismittakaavan robotin, joka käyttää polttovoimaa ja ylittää sähkökäyttöisten robottien ominaisuudet nopeuden, voiman, joustavuuden ja hyppykyvyn suhteen. Tiimi yhdisti pehmeät mikrotoimilaitteet korkean energiatiheyden kemialliseen polttoaineeseen voittaakseen moottoreiden, moottoreiden ja pumppujen koon pienentämisen haasteet. Käyttämällä korkean energiatiheyden omaavaa kemiallista polttoainetta, joka on samanlainen kuin autoissa käytetty, tutkijat pystyivät lisäämään merkittävästi robotin tehoa ja suorituskykyä. Robotti, joka on hieman yli tuuman pitkä ja painaa puolitoista paperiliitintä, on 3D-tulostettu liekinkestävällä hartsilla ja varustettu neljällä toimilaitteella, jotka toimivat sen jalkoina.

Toimilaitteet pystyvät tuottamaan 9.5 newtonin voimaa verrattuna samankokoisten robottien noin 0.2 newtonin tehoon. Robotti voi myös toimia yli 100 hertsin taajuuksilla, saavuttaa 140 % siirtymät ja nostaa 22 kertaa kehon painoaan. Sen polttokäyttöisten toimilaitteiden avulla se voi navigoida vaikeissa maastoissa, poistaa esteitä, hypätä uskomattomia matkoja ja liikkua nopeasti maassa. Toimilaitteiden rakenne tarjoaa myös korkean hallinnan, jolloin käyttäjät voivat säätää nopeutta, kipinöintitaajuutta ja polttoaineen syöttöä reaaliajassa laukaistakseen erilaisia ​​vasteita.

Tutkijat aikovat yhdistää useampia toimilaitteita tuottaakseen hienosti kontrolloituja ja voimakkaita liikkeitä suuremmassa mittakaavassa. He pyrkivät myös kehittämään robotista kytkemättömän version käyttämällä mukana kuljetettavaa nestemäistä polttoainetta pienemmän elektroniikan ohella. Tämä polttokäyttöisen robotiikan läpimurto tuo meidät lähemmäksi todellisuutta, kun hyönteismittakaavaisia ​​robotteja käytetään etsintä- ja pelastusoperaatioissa, etsinnässä, ympäristön seurannassa, valvonnassa ja navigoinnissa haastavissa ympäristöissä.

Lähde: Cameron A. Aubin et al, Tehokkaat, pehmeät polttomoottorit hyönteiskokoisille roboteille, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Lähde: Cornellin yliopisto