Kuun etelänapa valittu NASAn Artemis III -tehtävän laskeutumispaikaksi

Uusi kuva kuun kauempaa on paljastanut NASAn valitseman alueen Artemis III -operaation laskeutumiseen. Tämä tehtävä on osa NASAn kunnianhimoista suunnitelmaa palauttaa ihmiset kuun pinnalle ensimmäistä kertaa yli 50 vuoteen. Laskeutumispaikaksi on valittu kuun etelänapa, joka on tieteellisesti erittäin kiinnostava, koska sen uskotaan sisältävän vesijäätä pysyvästi varjossa olevissa kraattereissa.

NASA teki yhteistyötä National Geographicin kanssa julkaistakseen mosaiikkikuvan Shackletonin kraatterista, joka sijaitsee kuun etelänavalla. Kuva otettiin NASAn ShadowCam-instrumentilla Korea Pathfinder Lunar Orbiter -avaruusaluksella sekä lisäkuvia Lunar Reconnaissance Orbiterista. Shackletonin kraatteri on yksi pysyvästi varjossa olevista kraattereista alueella, mikä tekee siitä mahdollisen vesijään paikan.

Mosaiikkikuvassa paljastuu pysyvän pimeyden peittämä Shackleton-kraatterin sisäpuoli. Kraatterin vangitsi ShadowCam, NASAn instrumentti, joka on suunniteltu tutkimaan kuun pinnan varjoisia osia. Ympäröivät alueet kuvattiin Lunar Reconnaissance Orbiter -kameralla. Kuvassa on osia kolmesta Artemis III -astronautien 13 mahdollisesta laskeutumisalueesta.

Vesijää on harvinainen luonnonvara kuussa, koska se tyypillisesti haihtuu auringonvalon vaikutuksesta. Kuitenkin pysyvästi varjossa olevat kraatterit kuun etelänavalla luovat ihanteellisen ympäristön vesijään pysymiselle. NASA:n tutkijat uskovat, että näiden kraattereiden vesijäätä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien astronautien kulutustarvikkeet, säteilysuojaus ja raketin ponneaine.

Artemis III -tehtävä on suunniteltu vuodelle 2025, ja sitä ennen NASA suunnittelee suorittavansa Artemis II -miehistötyön Kuun ympäri. NASA lähettää myös VIPER-nimisen kuumönkijän etsimään jääkertymiä. Nämä tehtävät tasoittavat tietä tuleville miehistötehtäville ja resurssien hyödyntämiselle Kuun pinnalla.

Lähteet: NASA, National Geographic