Chandrayaan-3 laskeutui onnistuneesti kuun pinnalle ja siitä tuli neljäs kansakunta, joka on tehnyt niin, ja se on nyt lepotilassa, kun se lepää 14 päivää kestävän kuun yön ajan. Tehtävän ensisijaiset tavoitteet, mukaan lukien tekniikan esittelyt ja Kuun maaperän ja ilmakehän koostumuksen analysointiin keskittyvä tiedonkeruu, on saavutettu onnistuneesti. Chandrayaan-3-tehtävä merkitsee ensimmäistä tutkimusta niin lähellä kuun etelänapaa, jonka uskotaan sisältävän vesijääjäämiä, joita voitaisiin käyttää tulevissa tehtävissä ja avaruustutkimuksessa.

Laskeutuminen oli Intian kansallisen ylpeyden aihe, sillä miljoonat ihmiset katselivat verkkolähetystä ja juhlivat maan väsymättömiä tieteellisiä ponnisteluja. Chandrayaan-3-laskuri ja sen kuusipyöräinen rover on varustettu erilaisilla tieteellisillä laitteilla, jotka ovat toimineet normaalisti tehtävän aikana. Rover on kulkenut yli 100 metriä kuun pinnan poikki ottaen valokuvia ja keräten tietoja. Tiedemiehet ovat jo tehneet yllättäviä löytöjä, kuten kuun pinnan odotettua korkeamman lämpötilan ja rikin läsnäolon kuun etelänavan lähellä.

Tulevien viikkojen aikana lennonjohtajat yrittävät herättää laskeutumislaitteen uudelleen ja jatkaa sen tieteellisiä tutkimuksia. Kyky nostaa laskeutuja onnistuneesti pois kuun pinnasta, kuten syyskuun 4. päivänä tehty pieni hyppy osoittaa, on ratkaisevan tärkeä tuleville tehtäville, joilla pyritään palauttamaan näytteitä tai astronautit kuusta.

Lähteet:

– CNN:n World Report

– Intian avaruustutkimusjärjestö (ISRO)