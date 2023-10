Pandon kuiskaus: Vavavan jättiläisen kuunteleminen

Muinainen ja laaja Pando, yksi puu, jossa on 47,000 100 vartta, joka versoi yli 12,000 hehtaarin yhteisestä juurijärjestelmästä Utahissa, on yksi suurimmista elävistä organismeista maan päällä. Mahdollisesti 6,000 XNUMX vuoden historiansa ansiosta tämä valtava tärisevä haapa on kerännyt yli XNUMX XNUMX tonnia elämää. Tänä vuonna julkaistujen äänitteiden ansiosta meillä on nyt mahdollisuus kuunnella tätä upeaa puuta tavalla, joka ei ole koskaan ollut mahdollista.

Friends of Pandon kutsuma äänitaiteilija Jeff Rice asetti hydrofonin oksan juureen olevaan onteloon ja antoi sen ulottua alas puun juurille. Yllätyksekseen hän kuuli vaimean äänen, joka voimistui ukkosmyrskyn aikana ja taltioi aavemaisen matalan jyrinän. Ääni, kuten Rice selittää, on seurausta miljoonista lehtistä, jotka värähtelevät puussa, kulkevat oksien läpi maahan.

Näitä tallenteita hyödyntäen Friends of Pando aikoo käyttää ääntä kartoittaakseen pinnan alla olevan monimutkaisen juuriverkoston. Lance Oditt, Friends of Pandon perustaja, näkee äänen mahdollisuuden tarjota kauniita ja mielenkiintoisia kuulokokemuksia, mutta myös antaa arvokasta tietoa Pandon ja sen ympäristön terveydestä. Nämä äänet toimivat paikallisen biologisen monimuotoisuuden ennätyksenä ja tarjoavat perustan, jota voidaan mitata ympäristön muutoksiin nähden.

Tämä innovatiivinen lähestymistapa Pandon ymmärtämiseen voi auttaa valaisemaan tämän muinaisen kokonaisuuden eri puolia. Kerättyjen tietojen avulla voidaan tehdä lisätutkimuksia veden liikkeestä, haararyhmien, hyönteisyhdyskuntien ja juurien syvyyden välisestä suhteesta. Näiden tutkimusten tarkoituksena on paljastaa enemmän Pandoa ympäröivästä ekosysteemistä, joka on yhä uhattuna ihmisen toiminnan ja kasvinsyöjäpopulaatioita kurissa pitävien petoeläinten vähenemisen vuoksi.

Pandon kuiskauksen tallenteet esiteltiin Amerikan akustisen seuran 184. kokouksessa, ja ne ovat osoitus siitä, kuinka tärkeää on kuunnella tämän vapisevan jättiläisen salaisuuksia ennen kuin ne katoavat.

Lähteet: The Guardian, Friends of Pando