Uusi energialähde: Sähkön kerääminen molekyyliliikkeestä

By

Tutkijat ovat löytäneet lupaavan uuden lähestymistavan sähkön tuottamiseen hyödyntämällä molekyylien liikettä. Vaikka aaltoenergiateknologia on jo osoittautunut tehokkaaksi sähköntuotannon lähteeksi, tutkijat ovat nyt havainneet, että jopa levossa olevilla molekyyleillä on luontaista energiaa, joka voidaan valjastaa.

APL Materialsissa julkaistussa artikkelissa tutkijat testasivat molekyylienergian keräämislaitetta, joka kaappaa energian molekyylien luonnollisesta liikkeestä nesteessä. Upottamalla pietsosähköisen materiaalin nanoriviä nesteeseen, tutkijat pystyivät muuttamaan nesteen liikkeen vakaaksi sähkövirraksi. Tämä läpimurto voi tuottaa huomattavan määrän energiaa, kun otetaan huomioon suuret määrät ilmaa ja nestettä maapallolla.

Laite käyttää sinkkioksidia, pietsosähköistä materiaalia, joka synnyttää sähköpotentiaalin kokeessaan liikettä. Tutkijat vertasivat sinkkioksidisäikeiden liikettä merilevän aaltoilemiseen valtameressä. Tämän laitteen etuna on, että se ei ole riippuvainen ulkoisista voimista, mikä tekee siitä pelin muuttavan puhtaan energianlähteen. Se avaa mahdollisuuden tuottaa sähköenergiaa nesteiden molekyylilämpöliikkeen kautta, mikä eroaa olennaisesti perinteisestä mekaanisesta liikkeestä.

Tämän tekniikan sovellukset ovat laajat. Sitä voidaan käyttää nanoteknologioiden, kuten implantoitavien lääketieteellisten laitteiden, tehostamiseen. Laite voidaan myös skaalata täysikokoisiksi generaattoreiksi kilowattimittakaavan energiantuotantoon. Tutkijat pyrkivät jo parantamaan laitteen energiatiheyttä testaamalla erilaisia ​​nesteitä, tehokkaita pietsosähköisiä materiaaleja ja uusia laitearkkitehtuureja.

Tämä uraauurtava tutkimus tarjoaa jännittävän tavan tuottaa sähköä, joka ei ole riippuvainen perinteisistä ulkoisista lähteistä, kuten tuuli-, vesi- tai aurinkoenergiasta. Kyky hyödyntää molekyylien luontaista energiaa avaa uusia mahdollisuuksia kestäville ja puhtaille energiaratkaisuille tulevaisuudessa.

Lähteet:

– APL-materiaalit – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, AIP:n mediasuhteet – [sähköposti suojattu]

– Tekijät: East Eight Energy Co. Ltd.; Nankain yliopisto