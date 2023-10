Hanle Dark Sky Reserven ensimmäinen virallinen tähtijuhla tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen amatööritähtitieteilijöille

Indian Institute of Astrophysics (IIA) järjesti yhteistyössä Department of Wildlife Protection, UT Ladakhin kanssa ensimmäisen virallisen tähtijuhlan kokeneille amatööritähtitieteilijöille. Tapahtuma pidettiin Hanle Dark Sky Reserve -alueella Itä-Ladakhissa 12.-15. lokakuuta. Hanle, Intian tähtitieteellisen observatorion kotipaikka, tarjoaa tumman taivaan ja kuivan sään, jotka ovat ihanteellisia taivaankappaleiden tarkkailuun.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) on yksi Intian pimeimmistä taivaista, ja sen alue on noin 22 km säteellä. UT Ladakh perusti luonnonsuojelualueen suojelemaan turmeltumatonta tummaa taivasta ja hallitsemaan ihmisen aiheuttamaa valosaastetta. Se ei vain tue tähtitieteellistä tutkimusta, vaan myös edistää astroturismia ja edistää paikallisten kylien sosioekonomista kehitystä.

Tähtijuhliin osallistui noin 30 amatööritähtitieteilijää, jotka toivat kaukoputkensa ja kameransa vangitakseen yötaivaan kauneutta ilman valonsaasteiden häiriöitä. Palkittu astrovalokuvaaja Ajay Talwar korosti tumman taivaan merkitystä himmeiden kohteiden havainnointiin ja yksityiskohtaisten valokuvien ottamiseen. Hän korosti, että tietyt tähtitieteelliset ilmiöt, kuten väärä aamunkoitto ja eläinradan valo, voidaan havaita vain Hanlesta sen pimeyden vuoksi.

Yksi tähtibileiden kohokohdista oli mahdollisuus nähdä ja kuvata Zodiacal Lightia, joka on aurinkokunnan tasossa pölyn hajottamaa heikkoa auringonvaloa. Osallistujat saattoivat tarkkailla tätä ilmiötä kahtena peräkkäisenä yönä.

Tapahtuma houkutteli osallistujia eri puolilta Intiaa, mukaan lukien Bangaloresta, Chennaista, Delhistä, Mandista, Ahmedabadista, Lakshadweepistä ja Mumbaista. Sudhash Natarajan Bangalore Astronomical Societysta mainitsi, kuinka Hanlen Bortle-1-taivas, joka on nimetty pimeimmäksi tasoksi, antoi hänelle mahdollisuuden tarkkailla hämäriä haaleita galakseja. Hän ilmaisi innostuksensa palata Hanleen joka vuosi.

Tähtipuolueen lisäksi IIA on UT Ladakhin rahoituksella toimittanut 24 pientä teleskooppia valituille kyläläisille reservin sisällä ja kouluttanut heidät tähtitieteen lähettiläiksi. Tämän aloitteen tavoitteena on saada paikallisyhteisö mukaan ja kouluttaa astronomiaa sekä parantaa Hanlen astromatkailupotentiaalia.

IIA:n johtaja, prof. Annapurni Subramaniam ilmaisi tyytyväisyytensä HDSR:n ainutlaatuisen taivaan jakamiseen tähtitieteen harrastajien kanssa ja kiitti paikallisten yhteisöjen koulutusta tähtitieteen lähettiläiksi turisteille.

Kaiken kaikkiaan Hanle Dark Sky Reserven ensimmäinen virallinen tähtijuhla tarjosi amatööritähtitieteilijöille mahdollisuuden kokea turmeltumaton tumma taivas ja vangita taivaankappaleita yksityiskohtaisesti. Tapahtuman menestys on korostanut Hanlen potentiaalia haluttuna kohteena tähtitieteen harrastajille Intiassa ja sen ulkopuolella.

Määritelmät:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): Organisaatio, joka tekee tutkimusta astrofysiikan ja tähtitieteen eri aloilla Intiassa.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: osasto, joka vastaa villieläinten suojelusta ja säilyttämisestä Ladakhin unionin alueella.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Hanlen ympärillä oleva noin 22 kilometrin säteellä oleva alue, joka on nimetty pimeän taivaan suojelualueeksi valosaasteiden hallitsemiseksi ja pimeän taivaan säilyttämiseksi tähtitieteellistä tutkimusta ja tähtimatkailua varten.

– False Dawn: Ennen aamunkoittoa havaittu ilmiö, jossa taivas näyttää olevan valaistu, vaikka aurinko ei ole vielä noussut.

– Horoskooppivalo: Aurinkokunnan tasossa pölyn hajottamaa heikkoa auringonvaloa, joka näkyy pimeällä taivaalla ennen aamunkoittoa tai auringonlaskun jälkeen.

– Bortle Scale: Numeerinen asteikko, joka mittaa yötaivaan pimeyttä, ja Bortle-1 on pimein taso.

– Tähtitieteellinen lähettiläs: Hanle Dark Sky Reserven kyläläiset, jotka on koulutettu kouluttamaan ja ohjaamaan turisteja tähtitiedettä koskevissa toimissa.

Lähteet: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.