Varhaisin tunnettu puun käyttö rakentamisessa löydetty Sambiassa

Arkeologit ovat havainneet varhaisimman tunnetun puun käytön rakentamisessa tulvatasangolla vesiputouksen huipulla Pohjois-Sambiassa. Rakenne, joka juontaa juurensa 476,000 XNUMX vuotta sitten, on huomattavasti ennen seuraavaa tunnettua puun ilmestymistä rakentamiseen. Puinen lovi, joka oli tarkoituksella tehty kaavinta ja viilaamalla, yhdisti kaksi osaa ja löydettiin lukuisten puisten työkalujen rinnalta vesistöistä järvialtaista. Löydökset haastavat käsityksen, että vain Homo sapiens kykeni muokkaamaan maisemaa.

Puunsuojaus on lahoamisen vuoksi harvinainen ilmiö, minkä vuoksi puuntyöstön alkuperän määrittäminen on vaikeaa. Puisia keihäitä on kuitenkin säilynyt soissa Englannissa ja Saksassa satojen tuhansien vuosien takaa. Israelista löydetty 780,000 XNUMX vuoden takainen puupala on tulkittu vanhimmaksi tunnetuksi puutyökaluksi. Vaikka todisteita puuntyöstyksestä varhaisessa esihistoriassa on niukasti, Kalambon löytö tarjoaa huomattavia määriä työstettyjä puukappaleita, mikä viittaa laajaan valikoimaan käyttömahdollisuuksia aseiden lisäksi.

Rakenteen tarkoitus ei ole tiedossa, mutta tutkijat spekuloivat, että se olisi voinut toimia alustana tai kävelytienä järvenrantaympäristössä. Afrikan tai Euraasian paleoliittista puulle ei ole löydetty muuta rakenteellista käyttötarkoitusta, lukuun ottamatta toista, samasta paikasta aiemmin 70 vuotta sitten löydettyä lovea.

Tämä uraauurtava löytö lisää Sambian kiehtovaa arkeologista historiaa. Aikaisemmin Kabwesta löydettiin Homo heidelbergensis -nimisen hominiinin kallo. Noin 300,000 XNUMX vuotta vanha Kabwe-mies murskasi lineaarisen ihmisen evoluutioteorian ja paljasti useiden rinnakkaisten ihmissukujen olemassaolon. Vaikka pääkallo ei välttämättä ole suoraan yhteydessä puurakenteeseen, se on edelleen vahva ehdokas.

Rakenteen tekijöiden henkilöllisyys ja työkalujen runsaus ovat edelleen epävarmoja, sillä Afrikkaa asuttivat tuona aikana erilaiset hominiinilajit. Kalambon alue oli kuitenkin lukuisten hominiinivarianttien, mukaan lukien Homo heidelbergensis ja mahdollisesti Homo naledi, toimintakeskus. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta voidaan selvittää mysteerit, jotka liittyvät puun varhaisimpaan tunnettuun käyttöön rakentamisessa Sambiassa.

