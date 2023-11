Tarvitaan uudet ohjeet sukupuoleen perustuvan planeetan nimeämisen saavuttamiseksi

Avoimen yliopiston tutkijan Annie Lennoxin äskettäinen analyysi on paljastanut, että suuntaviivat planeetan pinnan piirteiden nimeämiselle puuttuvat sukupuolen mukaan ja osoittavat puolueellisuutta miehiä kohtaan. Lennoxin tutkimuksessa, joka sisälsi Kansainvälisen tähtitieteellisen liiton (IAU) tietokannan analysoinnin, havaittiin, että vain kaksi prosenttia tunnetuista Kuukraattereista on nimetty naisten mukaan.

IAU on kansainvälinen ammattitähtitieteilijöiden yhdistys, jonka käytännöt säätelevät planeettojen ominaisuuksien, kuten kraatterien, vuorten, laaksojen, kanjonien, valtamerten ja tulivuorten, nimeämistä. Lennox on kirjoittanut avoimen kirjeen IAU:lle ja kehottanut heitä puuttumaan puolueellisuuteen nimikäytännöissään, jotka hän väittää suosivan "cisgender-valkoisia miehiä".

Kuun kraatterien nimeämisen aloitti italialainen tähtitieteilijä Giovanni Battista Riccioli vuonna 1635. Hän omaksui löytöistään tunnettujen tiedemiesten arvot, perinne, jota IAU noudattaa edelleen.

Vaikka IAU ei nimeä suoraan, se helpottaa työryhmien tai työryhmien muodostamista ehdottamaan ja hyväksymään nimiä tietyille ominaisuuksille. Nämä ehdotukset saavat usein inspiraatiota historiallisista henkilöistä, mytologiasta tai kulttuuriteemoista. Lennox kuitenkin väittää, että tämä lähestymistapa jatkaa historiallisia epäoikeudenmukaisuuksia ja lisää monimuotoisuuden puutetta nimikkeistön sisällä.

Lennoxin tutkimus paljasti myös eroja naisten edustuksessa planeetan piirteissä. Merkurius edustaa hieman paremmin, sillä 11.8 prosenttia sen kraatereista on nimetty naisten mukaan, kun taas Marsissa on merkittäviä sukupuolten välisiä eroja, sillä vain 1.8 prosenttia sen kraatereista on nimetty naisten mukaan. Toisaalta Venuksella on kaikki kraatterit, jotka on nimetty naisten mukaan, mutta vain 38 prosenttia on todellisia naisia, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen yhteiskuntaan.

Jotta planeettojen nimeämisessä voidaan varmistaa suurempi osallisuus ja monimuotoisuus, on välttämätöntä tarkistaa ja tarkistaa nykyiset suuntaviivat. Tämä mahdollistaisi kaikkien sukupuolten historian aikana antamien panosten edustavamman juhlimisen. Omaksumalla kattavamman lähestymistavan planeettojen ominaisuuksien nimeämiseen tiedeyhteisö voi luoda tilaa laajemmalle kirjolle tarinoita ja edistää kaikkien tasa-arvoa ja tunnustamista.