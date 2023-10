Ruoan tulevaisuus avaruudessa: Kasvien kasvattaminen pitkiin tehtäviin

NASAn valmistautuessa tehtäviin kuuhun ja Marsiin, yksi ratkaiseva haaste on varmistaa miehistön jäsenille kestävä ruokalähde heidän pitkittyneen avaruudessa oleskelunsa aikana. Tällä hetkellä astronautit luottavat ensisijaisesti valmiiksi pakattuun ruokaan, jonka laatu ja ravitsemus ovat ajan mittaan rajoittuneet. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tutkijat tutkivat mahdollisuutta kasvattaa ruokaa avaruudessa, minimoimalla toistuvan lisäntuotannon tarpeen ja varmistaen tuoreen ja ravitsevan ruoan saannin pitkiä tehtäviä varten.

NASA aloitti "Growing Beyond Earth" -hankkeen yhteistyössä Fairchildin kasvitieteellisen puutarhan kanssa vuonna 2015. Tämä projekti sisältää satoja ylä- ja lukion luonnontieteiden luokkia eri puolilla Yhdysvaltoja, jotka kasvattavat erilaisia ​​siemeniä samanlaisessa elinympäristössä kuin kansainvälisellä avaruusasemalla ( ISS). Näissä luokkahuoneissa menestyvät siemenet siirretään sitten NASAn Kennedyn avaruuskeskuksen kammioon lisätestausta varten. Valitut siemenet lähetetään lopulta ISS:ään arvioimaan niiden kasvua mikrogravitaatioolosuhteissa.

NASA on myös kehittänyt erikoisjärjestelmiä tukemaan kasvien kasvua avaruudessa. Vihannesten tuotantojärjestelmä (Veggie) on pienitehoinen kammio, johon mahtuu kuusi kasvia. Miehistön jäsenet hoitavat kasveja käsin kastelemalla niitä käsin. Toinen järjestelmä, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatisoi kasvien ruokinnan ja kastelun. Advanced Plant Habitat on täysin automatisoitu laite, joka on suunniteltu tutkimaan kasvien kasvua minimaalisella miehistön osallistumisella.

Valo- ja ravintoolosuhteet ovat kriittisiä onnistuneelle kasvien kasvulle avaruudessa. Koesarja, joka tunnetaan nimellä Veg-04A, Veg-04B ja Veg-05, tutki Mizuna-sinapin, lehtivihreän sadon, kasvua erilaisissa valoolosuhteissa. Avaruudessa kasvatettujen kasvien satoa, ravintokoostumusta ja mikrobitasoja verrattiin maan päällä kasvatettuihin kasveihin. Miehistön jäsenet arvioivat myös tuotteen makua, rakennetta ja muita ominaisuuksia. Toinen koe, Plant Habitat-04, keskittyi kasvien ja mikrobien vuorovaikutukseen ja arvioi chilipippurien makua ja rakennetta.

Alustavat kokeet ovat osoittaneet, että mikrogravitaatio voi vaikuttaa kasvien kehitykseen, mutta ei vahingoita yleistä kasvien terveyttä. Esimerkiksi vehnäkasvit kasvoivat 10 % korkeammiksi mikrogravitaatiossa verrattuna vastaaviin maan päällä. Taimien kasvututkimukset paljastivat, että taimet voivat mukautua mikrogravitaatioon muuttamalla avaruuden aiheuttamiin stressitekijöihin liittyvää geeniekspressiota. Kasvien painovoiman tunnistusta tutkittiin Japan Aerospace Exploration Agencyn (JAXA) Plant Gravity Sensing -tutkimuksen avulla. Tässä tutkimuksessa mitattiin mikrogravitaation vaikutusta kalsiumtasoihin ja saatiin näkemyksiä tehokkaiden menetelmien suunnittelusta kasvien kasvattamiseksi avaruudessa.

Riittävä vedenjakelu on merkittävä haaste mikrogravitaatiossa. Plant Water Management -tutkimus osoitti hydroponisen menetelmän veden ja ilman tuottamiseksi kasvien juurille. XROOTS-tutkimuksessa kokeiltiin hydroponisia ja aeroponisia tekniikoita (ilmapohjaisia) vaihtoehtoina perinteiselle maaperän viljelylle. Näillä tekniikoilla on potentiaalia mahdollistaa laajamittainen kasvintuotanto tulevaa avaruustutkimusta varten.

Lisäksi VEG-03-tutkimukset sisälsivät erilaisten vihannesten viljelyn, mukaan lukien Extra Dwarf Pak Choi, Amara Sinappi ja Red Romaine Salaatti. Kokeen aikana NASA:n astronautti Mike Hopkins suoritti kaikkien aikojen ensimmäisen kasvinsiirron avaruudessa siirtämällä terveitä versoja yhdestä kasvityynystä vaikeuksissa oleviin versoihin Veggiessä. Tämä onnistunut siirto tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehostaa kasvien kasvua mikrogravitaatiossa ja laajentaa avaruudessa viljeltävien viljelykasvien valikoimaa.

NASAn jatkaessa tutkimustaan ​​ja kokeilujaan on ilmeistä, että kasvien kasvattaminen avaruudessa on lupaava ratkaisu pitkiin tehtäviin. Näistä ponnisteluista saatu tieto auttaa muokkaamaan tulevaisuuden teknologioita ja menetelmiä kestävää ruoantuotantoa varten avaruudessa, mikä tukee viraston kunnianhimoisia tavoitteita ihmisen tutkimisesta Maan ulkopuolella.

