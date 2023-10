Grönlannin jäälevy saattaa kestää paremmin ilmaston lämpenemistä kuin aiemmin luultiin

By

Äskettäin julkaistu uusi tutkimus viittaa siihen, että Grönlannin jäätikkö voi kestää ilmaston lämpenemistä paremmin kuin aiemmin uskottiin. Tutkijat havaitsivat, että jääpeite reagoi hitaasti ihmisen aiheuttamaan lämpenemiseen, mikä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen seuraavien vuosisatojen aikana voi estää sen sulamisen.

Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimuslaitoksen ja Norjan arktisen yliopiston tutkijoiden suorittamassa tutkimuksessa simuloitiin eri lämpötilaskenaarioiden mahdollisia vaikutuksia jääpeitteessä tietokonemalleilla. He päättelivät, että vaikka kriittiset lämpötilakynnykset ylitettäisiin väliaikaisesti, olisi silti mahdollista estää käännekohta, joka johtaisi merkittävään merenpinnan nousuun satojen tuhansien vuosien aikana.

Tutkijat korostavat kuitenkin, että tämä ei tarkoita sitä, että ilmastonmuutoksen torjuntatoimia pitäisi höllentää. He toteavat, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmaston lämpeneminen on edelleen ratkaisevan tärkeää ja kiireellistä. Tutkimus korostaa, että on tärkeää vakauttaa maapallon lämpötila enintään 1.5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, jotta jäätikön sulaminen ei enää sulaisi.

Grönlannin jääpeite peittää noin 80 % maailman suurimmasta saaresta ja lisää tällä hetkellä merenpinnan nousua. Jos se sulaisi kokonaan, maailman merenpinta nousisi noin 24 jalkaa, mikä johtaisi tuhoisiin seurauksiin rannikkokaupungeille maailmanlaajuisesti.

Tämä tutkimus antaa toivoa, että jos välittömiin toimiin ryhdytään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, pahimmillaan jäätiköiden romahtaminen ja merenpinnan raju nousu voidaan välttää. Päästöjen vähentämisen ajoitus on kuitenkin ratkaiseva, sillä yli muutaman vuosisadan viivästyminen voi silti johtaa merenpinnan merkittävään nousuun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka tutkimus viittaa siihen, että Grönlannin jääpeite saattaa kestää paremmin ilmaston lämpenemistä, se korostaa kiireellisten toimien tarvetta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja jääpeitteiden sulamiseen liittyvien riskien minimoimiseksi.

