Tutkimus osoittaa pintajään sulamisen lisääntyneen Grönlannissa ja vähentyneen Etelämantereella

Utrechtin yliopiston ja Kalifornian yliopiston Irvinen (UCI) tutkijoiden äskettäinen tutkimus on paljastanut, että pintajään sulaminen Grönlannissa on kiihtynyt viime vuosikymmeninä, kun taas Etelämantereella se on hidastunut. Tutkijat keskittyivät katabaattisten ja Foehn-tuulien rooliin Grönlannin jäätikön sulamisprosessissa. Nämä tuulet, jotka tuovat lämmintä ja kuivaa ilmaa jäätiköiden huipulle, ovat lisänneet Grönlannin sulamista yli 10 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niiden vaikutus Etelämantereen jääpeitteeseen on kuitenkin vähentynyt 32 %.

Tutkimuksessa käytettiin alueellisia ilmastomallisimulaatioita arvioidakseen näiden tuulten vaikutuksia jääpeitteihin sekä Grönlannissa että Etelämantereella. Tulokset osoittivat, että laskutuulet ovat vastuussa merkittävästä määrästä pintajään sulamista molemmilla alueilla. Tämä pinnan sulaminen johtaa valumaan ja jäähyllyn vesimurtumiseen, mikä lisää makean veden virtausta valtameriin ja lopulta myötävaikuttaa merenpinnan nousuun.

Charlie Zender, tutkimuksen toinen kirjoittaja ja UCI:n maasysteemitieteen professori, korosti, että vaikka tuulten vaikutus on merkittävä, ilmaston lämpenemisen vaikutukset vaihtelevat eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla. Grönlannissa lämpenevät lämpötilat yhdistettynä tuulien vaikutuksiin ovat johtaneet 34 prosentin lisäykseen pintajään kokonaissulamisessa. Zender selitti tämän ilmaston lämpenemisen vaikutukseksi Pohjois-Atlantin oscillaatioon (NAO), joka on aiheuttanut korkean leveyspiirin paineen ja tuonut lämmintä ilmaa Grönlantiin ja arktiselle alueelle.

Toisaalta vuodesta 2000 lähtien Etelämantereen pintasula on vähentynyt noin 15 %. Tämä vähentyminen johtuu ensisijaisesti tuulen synnyttämän laskurinteen sulamisen vähenemisestä, joka johtuu kahden jäähyllyn romahtamisesta Etelämantereen niemimaalla. Lisäksi Etelämantereen stratosfäärin otsoniaukon palautuminen on tarjonnut tilapäistä eristystä, joka suojaa pintaa ylimääräiseltä sulamiselta.

On ratkaisevan tärkeää seurata ja mallintaa sulamista sekä Grönlannissa että Etelämantereella, kun niiden jäälevyt heikkenevät, sillä ne pitävät tällä hetkellä yli 200 jalkaa vettä merestä. Näiden jääpeitteiden sulaminen on jo myötävaikuttanut maailmanlaajuisen merenpinnan nousuun 0.75 tuumaa vuodesta 1992 lähtien. Vaikka Grönlanti on ollut pääasiallinen merenpinnan nousun aiheuttaja viime vuosikymmeninä, Etelämanner on kuromassa kiinni ja tulee lopulta hallitsemaan tulevaa merenpintaa nousta.

– Tutkimus: "Tuuliin liittyvät sulamissuuntaukset ja kontrastit Grönlannin ja Etelämantereen jäälevyjen välillä", julkaistu Geophysical Research Lettersissa

