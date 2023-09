Äskettäin löydetty vihreä komeetta selviää läheisestä kohtaamisesta auringon kanssa

Vihreä komeetta nimeltä Nishimura on äskettäin selvinnyt läheisestä kohtaamisestaan ​​auringon kanssa ja on nyt matkalla takaisin aurinkokunnan uloimpiin osiin. Tämän komeetan, joka tunnetaan myös nimellä C/2023 P1, löysi ensimmäisen kerran amatööritähtitieteilijä Hideo Nishimura 12. elokuuta. Sen koomassa, joka on sen kiinteää ydintä ympäröivä kaasu- ja pölypilvi, on vihreä hehku, joka johtuu korkeasta dihiilipitoisuudesta. .

Aluksi ajateltiin, että Nishimuran komeetta voisi olla mahdollinen tähtienvälinen kohde, kuten Oumuamua tai komeetta 2I/Borisov, joka tekee ensimmäisen ja viimeisen matkansa aurinkokunnan läpi. Lisähavainnot kuitenkin paljastivat, että sillä on erittäin elliptinen kiertorata, joka tuo sen sisäiseen aurinkokuntaan 430 vuoden välein ennen kuin lensi auringon ympäri ja palaa Oort-pilveen.

Nishimura-komeetta lähestyi maata lähimpänä syyskuun 12. päivänä ohittaen 78 miljoonan mailin etäisyydeltä planeetalta. Se saavutti perihelionin, lähimmän pisteen aurinkoa, 17. syyskuuta 20.5 miljoonan mailin etäisyydelle kotitähdestämme. Huolimatta mahdollisista vaaroista päästä niin lähelle aurinkoa, Nishimura näyttää selvinneen enimmäkseen vahingoittumattomina. Se on nyt siirtymässä pois auringosta ja hieman kohti Maata, mikä saa sen kirkkaammaksi, kun enemmän valoa heijastuu sen koomasta.

Komeetan näkeminen ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Se näkyy vain lähellä horisonttia vähän ennen auringonnousua tai vähän auringonlaskun jälkeen. Se on myös paljon himmeämpi nyt kuin silloin, kun se lähestyi Maata, joten sen näkemiseen tarvitaan vahva kaukoputki tai erikoistunut astrovalokuvauslaitteisto. Astrovalokuvaaja Petr Horalek onnistui ottamaan epäselvän kuvan komeetta 17. syyskuuta, mutta hän ei voinut nähdä sitä ilman laitteitaan.

Australialaisilla saattaa olla hieman paremmat mahdollisuudet nähdä komeetta ensi viikolla, koska se laskee noin tunnin kuluttua auringonlaskun jälkeen, mikä tekee siitä kirkkaamman tarkkailijoille kyseisessä osassa maailmaa. On myös mahdollista, että komeetta Nishimura voi olla vuotuisen Sigma-Hydridsin meteorisuihkun lähde, mikä saattaa tehdä tämän vuoden suihkusta normaalia aktiivisemman ja visuaalisesti upeamman. Joulukuun lisähavainnot voivat vahvistaa tai kumota tämän teorian.

Lähteet:

- space.com

– EarthSky