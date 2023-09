Gravitaatioaallot voisivat paljastaa pimeän aineen roolin neutronitähtien muuttamisessa

By

Intialainen teoreettisten fyysikkojen ryhmä on ehdottanut uutta tapaa ymmärtää pimeän aineen roolia neutronitähtien muuttamisessa mustiksi aukoiksi gravitaatioaaltojen avulla. Pimeä aine on hypoteettinen aine, jonka uskotaan olevan vuorovaikutuksessa tavallisen aineen kanssa painovoiman ja mahdollisesti heikkojen ei-gravitaatiovuorovaikutusten kautta. Nämä vuorovaikutukset voivat mahdollistaa pimeän aineen hiukkasten jäämisen neutronitähteen, joka on supernovana räjähtäneen massiivisen tähden tiheä ydinjäännös.

Tutkijat ehdottavat, että pimeän aineen kerääntyminen neutronitähden ytimeen voi lisätä sen tiheyttä pisteeseen, jossa se romahtaa miniatyyriksi mustaksi aukoksi. Tämä musta aukko kasvaisi ja nielaisisi neutronitähden, mikä johtaisi mustaan ​​aukkoon, jonka massa on odotettua pienempi. Tällaisten pienimassaisten mustien aukkojen havaitseminen voisi tarjota kiusaavia todisteita pimeän aineen olemassaolosta.

Gravitaatioaaltojen havainnot mustien aukkojen parien sulautumisesta ovat jo paljastaneet mustien aukkojen olemassaolon 2-5 aurinkomassan massavälissä. Tutkijat ehdottavat, että osa näistä mustista aukoista on saatettu syntyä pimeän aineen avulla. Tutkimus ehdottaa myös, että näiden fuusioiden tutkiminen voisi tarjota tärkeitä näkemyksiä pimeän aineen luonteesta ja sen vuorovaikutuksista nukleonien kanssa.

Gravitaatioaaltojen käytön etuna etsimään todisteita pimeästä aineesta on, että se on herkin saatavilla oleva menetelmä pimeän aineen ja tavallisen aineen ei-gravitaatiovuorovaikutusten havaitsemiseen. Toisin kuin muut ilmaisimet, gravitaatioaaltohavainnot eivät ole alttiina taustamelulle lähteistä, kuten neutriinoista.

Lopuksi tämä tutkimus viittaa siihen, että gravitaatioaallot voisivat tarjota arvokasta tietoa pimeän aineen roolista neutronitähtien muuttamisessa mustiksi aukoksi. Mustien aukkojen fuusioiden lisähavainnot voivat antaa fyysikoille mahdollisuuden arvioida erilaisia ​​pimeän aineen malleja ja tarjota rajoituksia sen vuorovaikutuksille tavallisen aineen kanssa.

