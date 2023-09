Grafeenin nauhat tarjoavat paremman alustan Twistronics-tutkimuksille

By

Uusi lähestymistapa twistronic-tutkimuksiin, joissa käytetään grafeeninauhoja, voisi tarjota tutkijoille paremman kiertymiskulman hallinnan ja helpottaa kahden ulottuvuuden (2D) materiaalien vierekkäisten kerrosten kiertymisestä ja rasittamisesta aiheutuvien elektronisten vaikutusten tutkimista. Aiemmat twistronics-tutkimukset keskittyivät kahden materiaalihiutaleen vääntämiseen ja pinoamiseen, mutta uusi nauhapohjainen tekniikka mahdollistaa kierrekulman jatkuvan muutoksen, mikä mahdollistaa paremman ohjauksen ja helpottaa elektronisten efektien tutkimista.

Pinoamalla 2D-materiaalien kerroksia ja vaihtelemalla niiden välistä kulmaa tutkijat ovat havainneet, että he voivat muuttaa näiden materiaalien elektronisia ominaisuuksia. Esimerkiksi grafeenin kaksoiskerros kehittää nauharaon, kun se asetetaan kosketukseen kuusikulmainen boorinitridi. Tämä johtuu siitä, että hieman yhteensopimattomat grafeeni- ja hBN-kerrokset muodostavat moiré-superhilan, joka mahdollistaa nauharaon muodostumisen. Kiertämällä kerroksia edelleen ja lisäämällä niiden välistä kulmaa nauharako häviää.

Tämä kyky muuttaa elektronisia ominaisuuksia ilman, että materiaalin kemiallista koostumusta tarvitsee muuttaa, on täysin uusi suunta laitesuunnittelussa, ja sitä on kutsuttu "twistroniciksi". Kiertymiskulmien ja niihin liittyvän jännityksen hallinta on kuitenkin edelleen haaste, koska näytteen eri alueilla voi olla erilaisia ​​elektronisia ominaisuuksia. Tämän voittamiseksi Columbian yliopiston tutkijat asettivat nauhan muotoisen grafeenikerroksen hBN:n päälle ja taivuttivat hitaasti nauhan toista päätä pietsoatomivoimamikroskoopilla. Tämä loi kiertymiskulman, joka vaihteli jatkuvasti, ja tasaisen jännitysprofiilin, joka voitiin ennustaa.

Tutkijat pystyivät jatkuvasti virittämään sekä jännitys- että vääntökulmaa, mikä antoi heille ennennäkemättömän pääsyn kierrettyjen kulmien "vaihekaavioon". Tämä ohjaustaso mahdollistaa elektronisen nauharakenteen riippuvuuden tarkan kartoituksen kiertymiskulmasta, mikä ei aiemmin ollut mahdollista. Lisäksi uusi tekniikka tarjoaa ensimmäisen mahdollisuuden mitata jännityksen roolia maagisen kulman kaksikerroksisissa grafeenijärjestelmissä toistettavalla tavalla ja avaa uusia ideoita elektronisen nauharakenteen ohjaamiseen kierretyissä kerrosjärjestelmissä.

