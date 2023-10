Yli 100 muuta nisäkkää, mukaan lukien kissat, löydetty hehkuvan

By

Äskettäisessä tutkimuksessa on havaittu, että yli 100 nisäkäslajilla, mukaan lukien kissat, on kyky hehkua ultraviolettivalossa (UV). Tämä ilmiö, joka tunnetaan nimellä biofluoresenssi, tapahtuu, kun eläimet absorboivat UV-valoa ja lähettävät sitä sähkömagneettisen spektrin eri väreissä. Toisin kuin bioluminesenssi, joka johtuu organismin sisäisistä reaktioista, biofluoresenssi on riippuvainen ulkoisesta valonlähteestä.

Aikaisemmin vesinokka, opossumit ja liito-oravat olivat ainoat tunnetut nisäkkäät, joilla oli biofluoresenssi. Tämä uusi tutkimus on kuitenkin laajentanut luetteloa merkittävästi ja nostanut hehkuvien nisäkäslajien kokonaismäärän 125:een. Tutkimuksen suorittamiseksi tutkijat tutkivat näytteitä Länsi-Australian museon kokoelmasta ja tunnistivat erilaisia ​​biofluoresoivia nisäkkäitä. Jotkut näistä olivat leopardi, kettu, jääkarhu ja kotikissa.

Mielenkiintoista on, että tutkimus paljasti, että valkoinen ja vaalea turkki fluoresoi 107 lajista 125 lajista. Lisäksi pigmentoidut kynnet säteilivät hehkua 68 lajilla. Havaittiin myös, että biofluoresenssia esiintyy sekä päivällisissä että yöllisissä nisäkkäissä, vaikka jälkimmäisellä ryhmällä on taipumus näyttää hieman korkeampi tämän piirteen esiintyvyys.

Tutkijat kuitenkin varovat käyttämästä UV-valoja hehkuvien nisäkkäiden paikallistamiseen yöllä, koska UV-valolle altistuminen voi vahingoittaa heidän näköään. Sen sijaan he suosittelevat punaisten valojen käyttöä kohdevalaistukseen. Olipa kyseessä kissan tai jääkarhun löytäminen, on parasta olla varovainen tutkiessasi tätä nisäkäsbiologian kiehtovaa osa-aluetta.

