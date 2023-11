Uusia näkemyksiä Ion vulkaanisesta toiminnasta

NASAn Jet Propulsion Laboratoryn, California Institute of Technologyn, Arizonan yliopiston ja Arizonan osavaltion yliopiston tutkijoiden suorittama äskettäinen tutkimus on tuonut uutta valoa Ion, yhden Jupiterin kuuista, vulkaaniseen toimintaan. Analysoimalla Juno-avaruusaluksen antureista saatuja lämpöpäästötietoja tutkijat pystyivät luomaan globaalin kuvan Ion vulkaanisesta toiminnasta.

Aiemmat tutkimukset osoittivat, että Io on aurinkokunnan vulkaanisesti aktiivisin kohde, jonka pinta on peitetty kalderoilla ja sulan kiven joilla. Tiedemiehet ovat pitkään olleet kiinnostuneita tämän voimakkaan tulivuoren toiminnan lähteestä. Vallitseva hypoteesi viittaa siihen, että Jupiterin painovoiman aiheuttama vuoroveden kuumeneminen on vastuussa tulivuorenpurkauksiin tarvittavan lämmön tuottamisesta. On kuitenkin keskusteltu siitä, tuleeko tämä lämpö syvältä Ion sisältä vai lähemmäs sen pintaa.

Uusi tutkimus tarjoaa vakuuttavia todisteita, jotka tukevat jälkimmäistä hypoteesia. Tutkijat havaitsivat, että Io säteilee 60 % enemmän lämpöä alemmilla leveysasteillaan verrattuna korkeampiin leveysasteisiinsa. Tämä havainto viittaa siihen, että vulkaanisesta toiminnasta vastaava lämpö on keskittynyt juuri kuun pinnan alle. Tutkijat ehdottavat, että Iolla voi olla pehmeä ylempi vaippa tai jopa sula valtameri sen kuoren alla.

Tutkimusryhmän luoma globaali näkemys Ion vulkaanisesta toiminnasta perustuu 266 tulivuoren pisteen analyysiin. Tämä kattava lämpökartta tarjoaa arvokkaita näkemyksiä tulivuoren toiminnan jakautumisesta ja intensiteetistä kuun yli. Se korostaa myös Ion napojen tutkimisen tärkeyttä, joka ei ollut saanut aikaisemmissa tutkimuksissa juurikaan huomiota.

Ion vulkanismin dynamiikan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää planeettageologian mysteerien ja taivaankappaleita muokkaavien prosessien selvittämisessä. Tulevat tutkimukset perustuvat epäilemättä näihin havaintoihin ja tarjoavat mahdollisesti entistä yksityiskohtaisempia näkemyksiä Ion kiehtovasta vulkaanisesta toiminnasta.

FAQ

Mikä on Ion vulkaanisen toiminnan tärkein lämmönlähde?

Ion vulkaanisen toiminnan pääasiallisen lämmönlähteen uskotaan olevan Jupiterin painovoiman aiheuttama vuorovesilämpö. Muutokset Ion ja Jupiterin välisessä etäisyydessä aiheuttavat kitkaa Kuun kivisessä materiaalissa, mikä tuottaa lämpöä.

Missä Ion vulkaanisesta toiminnasta vastaava lämpö sijaitsee?

Uusi tutkimus viittaa siihen, että Ion vulkaanisesta toiminnasta vastuussa oleva lämpö on keskittynyt juuri kuun pinnan alapuolelle, erityisesti sen alemmille leveysasteille. Tämä löytö osoittaa pehmeän ylävaipan tai jopa sulan valtameren mahdollisuuden Ion kuoren alla.

Miten maailmanlaajuinen näkemys Ion vulkaanisesta toiminnasta luotiin?

Globaali näkymä Ion vulkaanisesta toiminnasta luotiin analysoimalla Juno-avaruusaluksen antureista saatuja lämpöpäästötietoja. Tutkijat yhdistivät uudet tiedot Junon kiertoradalta Jupiterin napojen ympärillä aiempaan tietoon kartoittaakseen 266 tulivuoren kuumapistettä Ion yli.

Miksi Ion napojen tutkiminen on tärkeää?

Ion napojen tutkiminen on ratkaisevan tärkeää kuun tulivuoren toiminnan jakautumisen ja voimakkuuden ymmärtämiseksi. Aikaisempi tutkimus on keskittynyt pääasiassa Ion päiväntasaajaan, ja sen navoista tiedettiin vähän. Uusi tutkimus korostaa tarvetta tutkia napa-alueita, jotta saadaan kattava käsitys Ion vulkaanisista prosesseista.

Lähde: phys.org