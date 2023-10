Jäätikkökivijauho: Veden imeytymisen parantaminen Grönlannin maataloudessa

Uudet tutkimukset viittaavat siihen, että jääkauden kivijauhojen käyttö voisi parantaa veden imeytymistä Grönlannin viljelypelloilla. Tämä löydös voi mullistaa Grönlannin maatalouden vähentämällä vesieroosion riskiä ja parantamalla kasvien kasvuolosuhteita.

Moderni viljely on kehittynyt Grönlannissa noin vuosisadan ajan, ja siinä on keskitytty karjanrehuun, kuten lampaisiin ja nurmeen. Viime vuosina viljelykasvien, kuten perunan ja punajuurikkaan, viljelystä on tullut myös kaupallisesti kannattavaa. Grönlannin viljely asettaa kuitenkin erilaisia ​​haasteita, joista yksi on maaperän heikko kyky imeä vettä.

Århusin yliopiston tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa analysoitiin maanäytteitä 23 laidun- ja viljelyalueelta Etelä-Grönlannissa. Tulokset paljastivat, että 99 % maaperästä oli vettä hylkivää, ja 98 % osoitti äärimmäistä vettä hylkivää tasoa. Tämä ilmiö, joka tunnetaan nimellä hydrofobisuus, ilmenee, kun maaperällä on vaikeuksia imeä vettä maapartikkeleiden päällä olevan rasvamaisen kerroksen vuoksi.

Kun maaperä ei pysty imemään vettä tehokkaasti, se voi haitata maataloustuotantoa lisäämällä pintavalumia ja eroosiota. Se myös rajoittaa veden tunkeutumista sateesta tai kastelusta ja vähentää ravinteiden saatavuutta kasveille.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi tutkijat ovat tutkineet erilaisia ​​​​menetelmiä veden imeytymisen parantamiseksi Grönlannin maaperässä. Yksi lähestymistapa on lisätä maaperän savipitoisuutta, jota käytetään yleisesti muualla maailmassa. Saven saatavuus on kuitenkin rajoitettua Grönlannin maaperässä. Toisaalta jääkauden kivijauhoa on alueella runsaasti.

Jäätikkökivijauho muodostuu, kun kiviä murskataan ja hajotetaan jäätiköiden liikkuessa maastossa. Se on runsaasti mineraaleja ja sisältää runsaasti savihiukkasia. Tutkijat suorittivat kaksi kenttäkoetta Etelä-Grönlannissa selvittääkseen, kuinka eri määrinä jääkauden kivijauhon lisääminen vaikuttaa maaperän veden imeytymiskykyyn.

Tulokset osoittivat, että jääkiven käyttö voi olla hyödyllistä veden imeytymisen parantamisessa Grönlannin maatalousmaassa. Tällä löydöllä on myönteisiä vaikutuksia Grönlannin maatalouteen, ja sen pitkän aikavälin vaikutuksia tutkitaan edelleen.

Tämä tutkimus on osa laajempaa tutkimustyötä Grönlannin viljelyolosuhteiden parantamiseksi ilmastonmuutoksen edessä. Kestäviä ja tuottavia viljelykäytäntöjä tutkitaan, ja jääkiven käyttö maaperän parantamiseen on lupaava keino.

Lähde: Århusin yliopisto