Alkuperäiskansojen edustus NASA:ssa: Amerikan alkuperäiskansojen insinöörejä ja tutkijoita juhlitaan

NASAn äskettäinen onnistunut InSight-avaruusaluksen laskeutuminen Marsiin kiinnitti huomion intiaanien aliedustukseen STEM-aloilla (Science, Technology, Engineering ja Mathematics). Navajo-insinööri Aaron Yazzie oli tärkeässä roolissa tehtävässä, ja hänestä on tullut esikuva alkuperäiskansojen nuorille. Yazzien saavutukset sekä muiden intiaaniinsinöörien ja tiedemiesten saavutukset valaisevat tämän aliedustetun yhteisön panoksia.

Yazzie, joka kasvoi Arizonassa, valmistui Stanfordista koneinsinööriksi. Hän liittyi NASAn Jet Propulsion Laboratorioon ja oli osa tiimiä, joka vastasi avaruusaluksen laskeutumisesta Marsiin. Yazzie loi paineen tuloaukon ylimääräiseen hyötykuorma-anturialijärjestelmään, joka on merkittävä komponentti, joka kerää tärkeitä tietoja Marsin ilmakehästä. Hänen menestys on inspiroinut monia alkuperäiskansojen nuoria, jotka näkevät nyt, että unelmiensa saavuttaminen STEMissä on mahdollista.

Mutta Yazzie ei ole ensimmäinen intiaani, joka on vaikuttanut avaruusohjelmaan. Mary Golda Ross, Cherokee Nationin jäsen, oli ensimmäinen intiaani naispuolinen insinööri ja matemaatikko. Hän työskenteli Lockheed Martinilla ja teki yhteistyötä NASAn kanssa useissa projekteissa. Rossilla oli keskeinen rooli Agena-raketin ylemmän vaiheen edistämisessä ja kehitettiin avaruusalusten toimintavaatimuksia osallistuen Apollo-projektiin. Hänen saavutuksensa, mukaan lukien NASAn Planetary Flight Handbookin kirjoittaminen, osoittavat hänen merkittävän panoksensa avaruustutkimukseen.

Jerry Elliott, Osage- ja Cherokee-fyysikko, teki myös historiaa yhtenä ensimmäisistä alkuperäiskansoista, jotka saivat fysiikan tutkinnon Oklahoman yliopistosta. Hän liittyi NASA:n lentotehtävän operaatioinsinööriksi ja näytteli ratkaisevaa roolia Apollo 13 -tehtävässä. Elliotin laskelmat auttoivat ohjaamaan miehistön turvallisesti takaisin maahan järjestelmävian jälkeen. Hänen esimerkillinen johtajuutensa tämän tehtävän aikana ansaitsi hänelle arvostetun Presidential Medal of Freedom -mitalin.

Nämä intiaaniinsinöörit ja tiedemiehet ovat tasoittaneet tietä tuleville sukupolville. He ovat inspiroineet muita jatkamaan uraa STEM-alalla ja edistäneet merkittävästi avaruustutkimusta. Heidän saavutuksensa korostavat monimuotoisuuden merkitystä tieteenaloilla ja toimivat muistutuksena siitä, että kuka tahansa voi saavuttaa unelmansa omistautumalla ja pitkäjänteisesti.

