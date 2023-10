Radionuklidien pitkäaikaisen kulkeutumisen simulointi murtuneissa kivissä geoteknisellä sentrifugimallinnuksella

By

Zhejiangin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän simuloida radionuklidien tai epäpuhtauksien kulkeutumista pienimuotoisen murtuneen graniitin läpi käyttämällä geoteknistä sentrifugimallinnusta. Tämä on erityisen tärkeää, jotta ymmärrettäisiin pitkän aikavälin liikennekysymyksiä suurissa tila- ja pitkiä ajallisia mittakaavassa. Geologinen loppusijoitus syvälle on laajalti hyväksytty menetelmä radioaktiivisen jätteen käsittelyyn, mutta riskinä on mahdollisia vuotoja tai muutoksia geologisessa ympäristössä, mikä voi johtaa radionuklidien kulkeutumiseen biosfääriin.

Perinteiset kenttäseurantamenetelmät eivät riittäneet ratkaisemaan näitä pitkän aikavälin kuljetusongelmia. Tutkijat ovat kuitenkin hyödyntäneet 3D-tulostusteknologian mahdollisuuksia luodakseen särötyille kivinäytteille ainutlaatuisen rakennesuunnittelun säädettävällä läpäisevyydellä. Yhdistämällä tämä suljettuun ohjauslaitteeseen, he pystyivät suorittamaan sekä normaalipaino- että hypergravitaatiokokeita arvioidakseen heikosti läpäisevien murtuneiden kivien esteen suorituskykyä.

Hypergravitaatiokoetta käytettiin alun perin simuloimaan epäpuhtauksien kulkeutumista maaperässä, mutta sen vaikutukset murtuneeseen kallioon jäivät tuntemattomiksi. Tutkijat käyttivät 3D-tulostettua murtumaverkkomallia ja hypergravitaatiokoetta täyttääkseen tämän tiedon puutteen. Tulokset osoittivat, että tällä menetelmällä voidaan onnistuneesti arvioida heikosti läpäisevän murtuneen kiven pitkän aikavälin sulkukykyä.

Tällä läpimurolla on merkittäviä vaikutuksia syvälle geologisen loppusijoituksen alalle. Tutkijat toivovat, että heidän löytönsä inspiroivat tutkimaan lisää hypergravitaatiokokeiden ja 3D-tulostettujen murtumisverkkojen mahdollisuuksia arvioitaessa loppusijoitusmenetelmien pitkän aikavälin kannattavuutta. Tämä tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia tutkia radionuklidien tai epäpuhtauksien kulkeutumista murtuneessa kalliossa ja parantaa ydinjätteen geologisen loppusijoituksen turvallisuutta.

Lähde: Wenjie Xu et al, "Hyper-gravity experiment of solute transport in murtuneen kiven ja arviointimenetelmä pitkän aikavälin esteen suorituskykyä varten", Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042