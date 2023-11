Metro Vancouverin sääennuste tarjoaa optimaaliset olosuhteet revontulien katseluun

By

Metro Vancouverin sääennuste tuo jännittäviä uutisia taivaan harrastajille. Parin seuraavan päivän aikana paikallisilla saattaa olla mahdollisuus nähdä henkeäsalpaava revontulien näyttö. Yhdessä myrskyisen avaruussään kanssa olosuhteet ovat erittäin suotuisat kokea auroran vihreän hehkun lumoava tanssi, joka laskeutuu ala-mantereelle.

VIA:n Downtown Center Weatherhood -aseman mukaan tiistai 7. alkoi tuulisissa olosuhteissa, mutta illan ennuste lupaa puolipilvistä mutta kuivaa säätä, jonka lämpötila laskee 5 C:een. Keskiviikkona saattaa tulla sadekuuroja päivän aikana, mutta illalla sääennuste lupaa selkeää taivasta.

Kansallisen valtameren ja ilmakehän hallinnon avaruussään ennustuskeskus tarkkailee parhaillaan G2-geomagneettista myrskyvartiota (Moderate) pääasiassa nopeiden aurinkotuulien käyttäytymisen ja viikonlopun Coronal Mass Ejections (CME:n) viipyvien vaikutusten vuoksi. Keskus ennustaa lisää CME:itä, joiden mahdolliset vaikutukset kestävät 10. marraskuuta asti.

Alaska Fairbanksin yliopisto (UAF) on ennustanut "korkeaa" auroral-aktiivisuutta tiistaina 7. marraskuuta, mikä mahdollistaa katselut merkittävässä osassa Pohjois-Amerikkaa, mukaan lukien koko Kanada. Toisin kuin tyypillinen ennuste, joka ehdottaa revontulien katsomista matalalla horisontissa Vancouverissa, tämä näyttö saattaa näkyä yläpuolella koko alueella. Muilla kaupungeilla, kuten Minneapolis, Milwaukee, Toronto ja Charlottetown, saattaa myös olla mahdollisuus todistaa revontulia yläpuolella.

Etelämpänä oleville kaupungeille, kuten Boise, Lincoln, Indianapolis ja Annapolis, tanssivat valot voivat näkyä alempana horisontissa. UAF tarjoaa online-revontulivalvontakartan, joka näyttää alueet, joihin revontulien vihreä hehku todennäköisesti saavuttaa. Kartta sisältää myös lyhyen kuvauksen revontulien toiminnasta joka päivä, jolloin katsojat voivat suunnitella eteenpäin.

Keskiviikko tarjoaa jälleen mahdollisuuden nähdä revontulet. UAF:n mukaan "aktiiviset" näytöt ovat mahdollisia Inuvikista, Yellowknifestä, Rankinista ja Iqaluitista Juneauhun, Edmontoniin, Winnipegiin ja Sept-Ilesiin. Vancouver, Great Falls, Pierre, Madison, Lansing, Ottawa, Portland ja St. Johns voivat nähdä ne matalalla horisontissa.

UAF odottaa samanlaista revontulia torstaina, mikä tarkoittaa, että sään salliessa tanssivalot voisivat vielä näkyä matalalla horisontissa Vancouverissa.

Älä missaa tätä poikkeuksellista tilaisuutta nähdä revontulien valaisevan yötaivaan Metro Vancouverin yllä. Pidä silmällä sääennustetta ja valmistaudu olemaan luonnon taideteosten kunnioitusta herättävä esitys.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mitä ovat revontulet?

Revontulet, jotka tunnetaan myös nimellä Aurora borealis, ovat luonnonvaloa, joka esiintyy Maan napa-alueilla. Nämä henkeäsalpaavat ilmiöt johtuvat Auringosta peräisin olevien varautuneiden hiukkasten törmäämisestä maapallon ilmakehän atomien ja molekyylien kanssa.

2. Miksi olosuhteet ovat suotuisat revontulien katselulle Metro Vancouverissa?

Metro Vancouverin sääennuste ennustaa kuivia ja selkeitä olosuhteita, jotka ovat ihanteellisia skygazereille nähdäkseen revontulia. Lisäksi National Oceanic and Atmospheric Administrationin Space Weather Prediction Center on julkaissut geomagneettisen myrskykellon, joka osoittaa, että revontulien toiminnan mahdollisuus on suurempi.

3. Kuinka voin seurata revontulien ennustetta?

Alaskan Fairbanksin yliopisto tarjoaa online-revontulien monitorikartan, joka näyttää alueet, joihin auroran vihreä hehku todennäköisesti saavuttaa. Kartta sisältää myös lyhyen kuvauksen kunkin päivän revontulien toiminnasta, jolloin katsojat voivat suunnitella etukäteen ja ennakoida parhaat mahdollisuudet revontulien katseluun.