Tutkijat analysoivat neandertalin DNA:n jakautumista nykyihmisissä

Geneven yliopiston (UNIGE) tutkijat ovat suorittaneet tutkimuksen, jossa analysoidaan neandertalin DNA:n jakautumista nykyihmisen genomeissa viimeisten 40,000 XNUMX vuoden aikana. Science Advancesissa julkaistu tutkimus tarjoaa käsityksen neandertalilaisten ja nykyihmisen yhteisestä historiasta.

Tutkimus paljastaa, että Afrikasta peräisin olevat nykyihmiset alkoivat korvata neandertalilaisia ​​Euraasian länsiosassa 40,000 XNUMX vuotta sitten. Tämä korvaaminen tapahtui vähitellen useiden vuosituhansien aikana, mikä johti neandertalin DNA:n integroitumiseen nykyihmisen genomiin.

Tutkijat tutkivat neandertalin introgressiogradienttien esiintymistä ihmisen laajentumisen jälkeen analysoimalla Euraasian paleogenomeja. He havaitsivat, että Afrikan ulkopuolinen laajentuminen johti neandertalilaisten esi-isien spatiaalisiin gradienteihin, jotka säilyivät läpi aikojen. Varhaisen neoliittisen maanviljelijöiden laajentumisella oli merkittävä rooli neandertalin introgression vähentämisessä Euroopan väestössä verrattuna Aasian populaatioihin.

Genomisekvensointi ja vertaileva analyysi ovat osoittaneet, että neandertalilaiset ja nykyihmiset risteytyivät, mikä johti noin kahteen prosenttiin neandertalin DNA:sta nykypäivän euraasialaisissa. Tämä prosenttiosuus vaihtelee hieman Euraasian alueiden välillä, ja Aasian populaatioissa on hieman suurempi osuus neandertalilaisten DNA:sta kuin eurooppalaisissa populaatioissa.

Yksi hypoteesi tämän eron selittämiseksi on, että luonnollisella valinnalla on saattanut olla erilaisia ​​vaikutuksia neandertalilaisten geeneihin eri populaatioissa. UNIGE-tutkijat ehdottavat kuitenkin vaihtoehtoista hypoteesia, joka perustuu muuttovirtoihin. Heidän hypoteesinsa mukaan mitä kauemmaksi Afrikasta siirrytään, sitä suurempi on neandertalin DNA:n osuus, sillä neandertalilaiset sijaitsivat pääasiassa Euroopassa.

Tämän hypoteesin testaamiseksi tutkijat käyttivät tietokantaa, joka sisälsi yli 4,000 40 genomia henkilöiltä, ​​jotka ovat asuneet Euraasiassa viimeisen XNUMX vuosituhannen aikana. Tilastolliset analyysit paljastivat, että Euroopan paleoliittisen metsästäjä-keräilijän osuus neandertalin DNA:sta oli hieman suurempi kuin Aasiassa. Neoliittiseen aikaan siirtymisen aikana neandertalin DNA:n osuus eurooppalaisissa populaatioissa kuitenkin pieneni. Tämä lasku osui samaan aikaan, kun ensimmäiset maanviljelijät saapuivat Anatoliasta, joilla oli pienempi osuus neandertalin DNA:sta. Näiden viljelijöiden ja eurooppalaisten populaatioiden välinen risteytys laimensi entisestään neandertalin DNA:ta.

Tutkimus korostaa muinaisten genomien ja arkeologisten tietojen käyttöä hybridisoituneiden lajien historian jäljittämisessä. Se tarjoaa myös viitteen tuleville tutkimuksille, joilla havaitaan geneettisiä profiileja, jotka poikkeavat keskiarvosta ja joilla voi olla edullisia tai haitallisia vaikutuksia.

