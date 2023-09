Geenitutkimuksen tulevaisuus: CRISPR-tekniikan kehitys

By

ETH Zürichin tutkijat ovat saavuttaneet merkittäviä edistysaskeleita geneettisen muuntamisen alalla uudella menetelmällään, jonka avulla he voivat geneettisesti muokata jokaista solua eri tavalla eläimissä. Tällä läpimurtotekniikalla on potentiaalia mullistaa geneettinen tutkimus antamalla tutkijoille mahdollisuuden tutkia useiden geenimuutosten vaikutuksia yhdessä kokeessa. Aiemmin tutkijoiden piti suorittaa lukuisia eläinkokeita, joista jokainen keskittyi eri geenimuunnoksiin. Uusi menetelmä, jossa käytetään CRISPR-Cas-geenisaksia, tekee samanaikaisesti useita geenimuutoksia yhden eläimen soluissa, jotka muistuttavat mosaiikkia. Vaikka jokaisessa solussa on vain yksi geeni muuttunut, muutokset vaihtelevat elimen eri soluissa, mikä mahdollistaa tarkan analyysin.

Nature-lehdessä julkaistussa uraauurtavassa tutkimuksessa ETH Zürichin tutkijat sovelsivat tätä menetelmää menestyksekkäästi aikuisiin hiiriin. Käyttämällä adeno-assosioitunutta virusta (AAV) kuljetusjärjestelmänä he pystyivät kohdistamaan ja muokkaamaan spesifisiä geenejä hiirien soluissa. Tutkijat keskittyivät 29 geeniin, jotka ovat aktiivisia hiiren aivoissa, ja tutkivat yksittäisten aivosolujen RNA-profiileja kunkin geenin muokkaamisen jälkeen. Tämän analyysin avulla he löysivät kolme geeniä, jotka ovat ensisijaisesti vastuussa aivosolujen toimintahäiriöistä harvinaisessa geneettisessä häiriössä, joka tunnetaan nimellä 22q11.2-deleetiooireyhtymä. Lisäksi he löysivät hiiren soluista kuvioita, jotka muistuttivat skitsofrenian ja autismin kirjon häiriöiden oireita.

Mahdollisuus tutkia täysikasvuisten eläinten geneettisiä häiriöitä edistää merkittävästi alan tutkimusta. Uusi tekniikka on erityisen arvokas monimutkaisille sairauksille, kuten skitsofrenialle, jossa useilla geeneillä on rooli. Tällä menetelmällä voidaan tutkia geenien epänormaalia aktiivisuutta ja kehittää lääkkeitä, jotka voivat kompensoida näitä poikkeavuuksia. Tutkijat pyrkivät jo laajentamaan modifioitujen geenien määrää koetta kohden 29:stä useisiin satoihin, mikä tekee lähestymistavasta entistä tehokkaamman.

ETH Zurich on hakenut patenttia tälle innovatiiviselle teknologialle, ja tutkijat suunnittelevat perustavansa spin-offin menetelmän edelleen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. CRISPR-teknologian edistysaskeleet ovat avanneet loputtomia mahdollisuuksia biolääketieteelliselle tutkimukselle, mikä antaa tutkijoille mahdollisuuden saada runsaasti tietoa yhdestä kokeesta ja nopeuttaa monimutkaisten geneettisten sairauksien molekyylisyiden etsintää.

