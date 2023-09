MOXIE-tekniikka Marsissa: läpimurto tulevaisuuden ihmistutkimukseen

Mars Oxygen In-Situ Resource Utilisation Experiment (MOXIE) on onnistuneesti tuottanut happea Marsissa, mikä tekee siitä käyttökelpoisen tekniikan planeetan tulevalle ihmistutkimukselle. MOXIE, mikroaaltouunin kokoinen laite, on ollut NASAn Perseverance Roverissa, ja se on osoittanut kykynsä tuottaa happea polttoainetta ja hengitystä varten.

Tehtävänsä aikana MOXIE tuotti yhteensä 122 grammaa happea ja tuotti 12 grammaa happea tunnissa tehokkaimmillaan. Laite ylitti NASAn alkuperäiset tavoitteet toimimalla 98 %:n puhtaudella tai paremmalla. Tällä läpimurtoteknologialla on potentiaalia muuttaa paikalliset resurssit hyödyllisiksi tuotteiksi tulevia tutkimusmatkoja varten.

Yksi MOXIE:n pääsovelluksista on rakettipolttoaineen lähde. Sen sijaan, että tulevaisuuden astronautit kuljettaisivat suuria määriä happea maasta, he voisivat käyttää Marsista löydettyjä materiaaleja tuottaakseen happea rakettien polttoainetta varten, jotta he voisivat palata kotiin. Tämä konsepti, joka tunnetaan nimellä in situ resurssien käyttö (ISRU), on kasvava tutkimusalue ja saattaa mullistaa avaruustutkimuksen.

MOXIE ei ole toiminut vain teknologisena esittelynä, vaan se on myös inspiroinut ISRU-yhteisöä ja vaikuttanut avaruusresurssien teollisuuteen. Sen menestys on osoittanut, että NASA on valmis investoimaan tulevaisuuden teknologioihin ihmisten selviytymisen ja Mars-matkailun varmistamiseksi. Tämän saavutuksen pohjalta tutkijat keskittyvät nyt resurssien käyttöteknologian lisäkehitykseen.

MOXIE:n kaltaisten teknologioiden kehittäminen on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin Kuun läsnäololle, kuun talouden luomiselle ja alustavan ihmisen tutkimuskampanjan tukemiselle Marsiin. Niiden avulla astronautit voivat "elätä maasta" käyttämällä muiden planeettakappaleiden käytettävissä olevia resursseja, mikä vähentää tarvikkeiden ja polttoaineen riippuvuutta Maasta.

MOXIE:n onnistuneen esittelyn myötä Marsissa ihmisten tutkimisen ja muiden planeettojen kolonisoinnin tulevaisuus muuttuu toteuttamiskelpoisemmaksi. Hyödyntämällä taivaankappaleiden resursseja ihmiskunta voi laajentaa ulottuvuuttaan ja tietoa universumista.

Lähteet:

- Lähdeartikkeli (URL)

- Mars: Aurinkokuntamme toiseksi pienin planeetta, joka tunnetaan nimellä "Punainen planeetta". Sen ilmapiiri on ohut, ja sille ovat ominaisia ​​sen pölyiset, kylmät ja aavikkomaiset olosuhteet.

- NASA: National Aeronautics and Space Administration, Yhdysvaltain liittohallituksen riippumaton virasto, joka vastaa avaruustutkimuksesta ja -tutkimuksesta.

- MIT: Massachusetts Institute of Technology, arvostettu yksityinen tutkimusyliopisto.