Kosmisen baletin paljastaminen: miljardi vuotta vanha galaksitörmäys

Tähtitieteilijät ovat vangiksineet henkeäsalpaavan kosmisen ilmiön Gemini South -teleskoopilla Chilessä. Miljardia vuotta vanhan spiraaligalaksitörmäyksen jälkimainingeissa he ovat nähneet upean näkemän pyörteistä tähtienvälistä pölyä ja kaasua, jotka muistuttavat hattaraa, joka kietoutuu hellästi esigalaksien sulautuvien ytimien ympärille.

NGC 7727, kyseessä oleva erikoinen galaksi, sijaitsee noin 90 miljoonan valovuoden päässä Linnunradastamme Vesimiehen tähdistössä. Syvällä tässä taivaallisessa kaaoksessa piilee pari supermassiivista mustaa aukkoa, joiden painovoimainen syleily uhmaa ymmärrystä. Yhden behemotin mustista aukoista on hämmästyttävä massa, joka on 154 miljoonaa kertaa aurinkomme massa, kun taas sen kumppani painaa 6.3 miljoonaa auringon massaa. On huomattava, että nämä valtavat esineet sijaitsevat vain 1600 XNUMX valovuoden etäisyydellä toisistaan, ja ne edustavat maapalloa lähintä tunnettua supermassiivisten mustien aukkojen paria.

Tiedemiehet ennustavat, että seuraavien 250 miljoonan vuoden aikana nämä titaaniset mustat aukot sulautuvat lopulta yhteen ja muodostavat vieläkin jättimäisemmän mustan aukon. Myös itse NGC 7727:n kohtalo tulee käymään läpi dramaattisen muutoksen. Galaksi, joka tällä hetkellä liekehtii nuorista tähdistä ja eloisista tähtien taimitarhoista, asettuu vähitellen elliptiseksi galaksiksi, joka koostuu pääasiassa vanhemmista tähdistä, joiden tähtien muodostuminen on vähäistä. Andromeda-galaksi, jonka on määrä sulautua miljardien vuosien kuluttua.

Gemini Southiin asennetun Gemini Multi-Object Spectrographin (GMOS) tallentama upea kuva esittelee näiden huipputeknisten kaukoputkien tehoa ja tarkkuutta. Teleskoopit ovat osa kansainvälistä Gemini-observatoriota, jota hallinnoi National Science Foundationin NOIRLab. Kaksoishalkaisijaltaan 8.1-metriset optiset/infrapunateleskoopit sijaitsevat strategisesti kahdella maapallon hienoimmalla havaintopaikalla, ja ne tarjoavat vertaansa vailla olevia ominaisuuksia sekä optisessa että infrapunatähtitiedossa.

Liity mukaan tähän kosmiseen balettiin, jossa selvitetään syvän avaruuden mysteerit ja galaksien törmäyksissä ja sulautumisissa piilevät salaisuudet, maalataan kunnioitusta herättävä muotokuva valtavasta ja jatkuvasti kehittyvästä universumista.

