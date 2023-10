Tutkimuksessa havaittiin korkeampi ahmiminen LGBTQ+-nuorten keskuudessa

Äskettäin Journal of Eating Disorders -lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että lesbo-, homo- ja biseksuaalinuoret (LGB) ovat Yhdysvalloissa huomattavasti yleisempiä ahmimishäiriöitä kuin heteroseksuaaliset ikätoverinsa. Tutkimus, jota johti tohtori Jason Nagata Kalifornian yliopistosta San Franciscosta, viittaa siihen, että LGBTQ+-nuorten kohtaama syrjintä ja leimautuminen voivat lisätä tätä lisääntynyttä syömishäiriön riskiä.

Tutkijat analysoivat tietoja yli 10,000 10 14–28-vuotiaalta nuorelta, jotka osallistuivat Adolescent Brain Cognitive Development Study -tutkimukseen. He havaitsivat, että LGB-nuoret ilmoittivat yli kaksi kertaa todennäköisemmin ahmimisesta, jolle on ominaista epätavallisen suuri ruokamäärä ja kyvyttömyys lopettaa syöminen. Tutkimus paljasti myös, että teini-ikäisillä pojilla oli XNUMX prosenttia suurempi todennäköisyys ahmimiseen kuin tytöillä.

Tutkimuksen kirjoittajan, tohtori Kyle Gansonin mukaan tämä sukupuolten välinen ero saattaa liittyä poikien haluun lihaksikkuuteen ja suurempaan kehoon. Pojat, jotka pyrkivät saavuttamaan nämä tavoitteet, saattavat kuluttaa suurempia määriä ruokaa, mikä voi johtaa toistuviin ahmimisjaksoihin.

Ahmimishäiriö, vaikkakin alitutkittu ja usein väärinymmärretty, on yleisin syömishäiriö Yhdysvalloissa. Sillä voi olla vakavia psykologisia vaikutuksia, kuten masennusta ja ahdistusta, sekä pitkäaikaisia ​​fyysisiä terveysongelmia, kuten diabetes ja sydänsairaudet.

Tutkimus korostaa, että on tärkeää tarjota asianmukaista tukea syömishäiriöistä kärsiville nuorille. Kokonaisvaltainen lähestymistapa, johon osallistuvat mielenterveyden, lääketieteen ja ravitsemusalan ammattilaiset, on ratkaisevan tärkeää tehokkaan hoidon kannalta. Tohtori Nagata korostaa, että terveydenhuollon tarjoajien tulisi luoda osallistava ja kutsuva ympäristö LGBTQ+-nuorille, koska heidän riskinsä sairastua syömishäiriöihin on suurempi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus valaisee eroja ahmimissyömisissä LGBTQ+-nuorten keskuudessa. Siinä korostetaan kohdennettujen toimien ja tukijärjestelmien tarvetta tämän haavoittuvan väestön kohtaamien erityishaasteiden ratkaisemiseksi.

Lähde:

– Jason M. Nagata et al, The social epidemiology of ahmimishäiriö ja käyttäytyminen varhaisnuorilla, Journal of Eating Disorders (2023). DOI: 10.1186/s40337-023-00904-x