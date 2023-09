Uusi Point-of-Care Assay apinarokkoviruksen nopeaan havaitsemiseen

The Lancet Microbe -lehdessä julkaistu proof-of-concept -tutkimus esittelee lupaavan hoitopisteen määrityksen apinapoxviruksen (MPXV) nopeaan havaitsemiseen. Australialaiset tutkijat kehittivät isotermiseen amplifikaatioon ja CRISPR-Cas-teknologiaan perustuvan määrityksen. Korkean herkkyytensä ja spesifisyytensä ansiosta määritys suoriutui hyvin kultastandardin mukaiseen kvantitatiiviseen polymeraasiketjureaktio (qPCR) -analyysiin verrattuna.

Apinarokko on zoonoottinen sairaus, jonka aiheuttaa MPXV, suuri kaksijuosteinen DNA-virus. Vaikka tapauksia on raportoitu ensisijaisesti miehillä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, tapauksia on havaittu myös naisilla ja imeväisillä. Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti apinarokon kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi heinäkuun 2022 ja toukokuun 2023 välisenä aikana sen äkillisen ilmaantumisen, nopean leviämisen ja rokotteen tehoa koskevien tietojen puutteen vuoksi.

Tällä hetkellä kultastandardi MPXV-tunnistuksen diagnostiikkamenetelmä on qPCR, joka vaatii erikoislaitteita ja koulutettua henkilökuntaa. Diagnoosi tehdään tyypillisesti erikoistuneissa laboratorioissa, ja tulosten saaminen voi kestää useita päiviä näytteenoton jälkeen, erityisesti vähäresursseissa.

Tässä tutkimuksessa tutkijat kehittivät hoitopistemäärityksen nimeltä "MPXV-CRISPR" MPXV:n nopeaan havaitsemiseen. Määritys sisältää genomisen DNA:n (gDNA) uuttamisen kliinisistä näytteistä, mitä seuraa monistus ja havaitseminen käyttämällä CRISPR-Cas12a-välitteistä DNA-katkaisua. Se voidaan lukea fluoresenssipohjaisilla ja lateraalivirtausliuskamenetelmillä.

Määritys osoitti 100 %:n kliinistä herkkyyttä ja 99.3 %:n spesifisyyttä verrattuna qPCR-määritykseen ja virus- ja bakteeripatogeenien paneeliin. Sivuvirtauksen lukema saavutti 100 %:n herkkyyden ja 98.6 %:n spesifisyyden MPXV:lle ilman ristireaktiivisuutta muita viruksia vastaan.

MPXV-CRISPR-määritys voi olla arvokas työkalu MPXV:n nopeaan hoitopistediagnosointiin vähäresursseissa. Se voidaan suorittaa noin 45 minuutissa, mikä tarjoaa nopeat ja tarkat tulokset. Lisätutkimusta suositellaan määrityksen kohteena olevien kiertävien MPXV-linjojen laajentamiseksi.

Lähteet:

- Lancet Microbe: "Apinarokkoviruksen nopea havaitseminen CRISPR-Cas12a-välitteisellä määrityksellä: laboratoriovalidointi- ja arviointitutkimus"

– Määritelmät: Apinarokkovirus (MPXV): Suuri kaksijuosteinen DNA-virus, joka aiheuttaa apinarokkoa, zoonoosia, joka vaikuttaa sekä ihmisiin että eläimiin. MPXV-CRISPR: isotermiseen amplifikaatioon ja CRISPR-Cas-tekniikkaan perustuva hoitopistemääritys MPXV:n nopeaan havaitsemiseen. Hoitopisteen määritys: Diagnostinen testi, joka on suunniteltu suoritettavaksi paikassa, jossa potilas on läsnä ja joka tuottaa nopeita tuloksia ilman erityisiä laboratoriolaitteita tai koulutettua henkilökuntaa. Isoterminen monistus: Menetelmä nukleiinihappojen monistamiseksi vakiolämpötilassa, mikä eliminoi lämpösyklilaitteen tarpeen. CRISPR-Cas-teknologia: Geenien muokkaustyökalu, joka käyttää CRISPR RNA:ta (crRNA) ja CRISPR-assosioituja (Cas) proteiineja kohdentaakseen spesifisiä DNA-sekvenssejä pilkkomista ja modifiointia varten.