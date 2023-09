Kaasun merkitys galaksin hengityksessä

By

Kaasulla on ratkaiseva rooli galaksien elinkaaressa. Vaikka tähdet ja galaksit ovat pitkään olleet tähtitieteellisten havaintojen keskipisteenä, tutkijat ovat vasta äskettäin pystyneet näkemään ja ymmärtämään paremmin kaasun merkittävän vaikutuksen näiden kosmisten rakenteiden muodostumiseen ja kehitykseen.

Termi "kaasu" viittaa tähtienväliseen väliaineeseen, joka löytyy galaksien väliltä, ​​sekä galaksia tiiviisti ympäröivästä ympärigalaktisesta kaasusta. Tähtitieteilijät käyttävät näitä termejä kuvaamaan kaasun eri alueita, mutta niiden välillä ei ole tiukkaa rajaa.

Tähtitieteilijät ovat alkaneet selvittää monimutkaista kaasuvirtaa galaksien, niiden ympärigalaktisen väliaineen ja galaksien välisen väliaineen välillä. Tällä virtauksella on tärkeä rooli tähtien muodostumisen säätelyssä, koska jatkuva kaasun hengittäminen on välttämätöntä uusien tähtien syntymiselle. Kun tämä virtaus loppuu, myös tähtien muodostuminen lakkaa.

Galaksihengitysprosessiin liittyy tähtien, painovoiman ja kaasun lämpötilan ja tiheyden välinen vuorovaikutus. Kun maailmankaikkeus muodostui, kaasu kerääntyi galakseihin ja synnytti tähtiä. Kun tähdet kuolevat, ne karkottavat kaasua takaisin ympäröivään tilaan, joka on alun perin kuuma ja hajanainen. Kuitenkin, kun kaasu lähtee galaksista, se jäähtyy ja sen tiheys kasvaa. Tämä mahdollistaa painovoiman vetää kaasun takaisin galaksiin, missä se voi romahtaa ja muodostaa uusia tähtiä.

Tähtitieteilijät ovat onnistuneet tarkkailemaan kaasun virtausta galakseihin ja niistä ulos 1960-luvulta lähtien käyttämällä kaukaisten kvasaarien valoa. He ovat havainneet, että galakseja lähellä olevalla ympärigalaktisella kaasulla on korkeampi metallisuus, mikä osoittaa, että se on seurausta tähtien poistamasta kaasusta. Kaasu ympärigalaktisessa väliaineessa toimii myös polttoaineen lähteenä tähtien muodostukselle galakseissa.

Laajamittaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että ympärigalaktisessa väliaineessa oleva kaasu on jopa 1,000 kertaa tiheämpää kuin galaksien välisessä väliaineessa oleva kaasu. Tämän kaasun lämpötila vaihtelee 10,000 1 - XNUMX miljoonan Kelvinin välillä, mikä tekee siitä sekä kuumemman että viileämmän kuin intergalaktinen kaasu. Sisäänvirtaavan kaasun tutkiminen on kuitenkin haastavaa, koska signaalit menevät päällekkäin itse galaksien signaalien kanssa.

Kaasun ulosvirtauksen syy, joka on helpompi havaita, on edelleen epävarma. Se voi johtua supernovista, tähtituulista tai jopa mustan aukon palautteen vaikutuksesta. Siitä huolimatta kaasun virtaus loppuu lopulta huolimatta tietystä syystä, mikä johtaa tähtien muodostumisen sammumiseen galakseissa. Kun galaksi on hiljentynyt, se ei enää muodosta tähtiä ja näyttää punaiselta.

Vaikka galaktisesta hengityksestä on vielä paljon opittavaa, simulaatiot tarjoavat tähtitieteilijöille hyödyllisiä oivalluksia. FIRE-simulaatio esimerkiksi mallintaa galaksien muodostumista ja kehitystä miljardien vuosien aikana, jolloin tutkijat voivat visualisoida kaasun virtauksen näihin kosmisiin rakenteisiin ja niistä ulos.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaasu on tärkeä osa galaksien hengitysprosessia. Kaasun roolin ymmärtäminen tähtien muodostumisessa ja galaksien elinkaaressa on ratkaisevan tärkeää tähtien, planeettojen ja jopa elämän alkuperän ymmärtämiseksi.

Lähteet:

– Tumlinson, J. et ai. "Linnunradan massagalaksien sirkumgalaktinen väliaine" (2017)