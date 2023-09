Galaksien hengittämisen ymmärtäminen:

By

Vuosisatojen ajan tähtitieteilijät keskittivät huomionsa tähtiin ja galakseihin vain huomatakseen, että suurin osa galaksin aineesta on itse asiassa kaasua. Tekniikan edistymisen myötä tähtitieteilijät voivat nyt tarkkailla ja tutkia kaasun virtausta galakseissa ja niistä ulos, mikä valaisee näiden kosmisten rakenteiden hengitysprosessia. Kun galaksi lakkaa hengittämästä, tähtien muodostuminen pysähtyy.

Kaasua esiintyy avaruudessa eri muodoissa. Kun se sijaitsee galaksien välissä, sitä kutsutaan galaksien väliseksi väliaineeksi, kun taas galaksia ympäröivää kaasua kutsutaan ympärigalaktiseksi kaasuksi. Nämä eivät ole erillisiä esteitä vaan pikemminkin nimiä, joita tähtitieteilijät käyttävät kuvaamaan näitä kaasun eri vaiheita.

Kaasun virtaus galaksin, sen ympärigalaktisen väliaineen ja galaksin välisen väliaineen välillä on ratkaisevan tärkeää tähtien muodostumisen säätelyssä. Tähdet, painovoima ja kaasun lämpötila ja tiheys vaikuttavat kaikki tähän prosessiin. Kun kaasua kerääntyy galakseihin ja tähdet muodostuvat, kaasu poistuu lopulta takaisin, kun tähdet kuolevat, erityisesti supernovana. Kaasu on tässä vaiheessa kuumaa ja diffuusia, vastustaen tiivistymistä.

Kuitenkin, kun kaasu lähtee galaksista ja jäähtyy, sen tiheys kasvaa, mikä mahdollistaa painovoiman voimakkaamman vetovoiman. Kaasu vedetään sitten takaisin galaksiin, jossa se voi romahtaa pilviin ja synnyttää uusia tähtiä. Tämä kaasun kierrätyssykli antaa galaksien jatkaa hengittämistä.

Tähtitieteilijät löysivät galaktisen hengityksen käsitteen alun perin 1960-luvulla, kun he havaitsivat kaasupilvien läpi kulkevien kaukaisten kvasaarien valoa. Siitä lähtien tekniikan kehitys on tarjonnut tähtitieteilijöille parempia työkaluja ja syvempää ymmärrystä tästä ilmiöstä.

Tutkiessaan ympärigalaktista väliainetta tähtitieteilijät ovat löytäneet todisteita galaksien hengityksestä erillisten kaasupilvien muodossa galaksien ulkopuolella. Tietyillä kaasupilvillä on korkeampi metallisuus, mikä osoittaa, että ne ovat peräisin galakseista ja karkotettiin myöhemmin. Tämä korkeammalla metallisuudella varustettu kaasu on selvä merkki kaasusta, joka on jo ollut galaksissa.

Vaikka galaktisen hengityksen erityispiirteiden ymmärtäminen on edelleen haastavaa, tähtitieteilijät ovat havainneet, että ympärigalaktisessa väliaineessa oleva kaasu on jopa 1,000 kertaa tiheämpää kuin galaktisten välinen kaasu. Tämän kaasun lämpötila vaihtelee 10,000 1 - XNUMX miljoonan Kelvinin välillä, mikä tekee siitä sekä kylmempää että kuumempaa kuin galaksien välinen väliaine.

Kaasun ulosvirtausten syyt ovat edelleen epävarmoja, ja mahdollisuuksiin kuuluvat supernovat, tähtituulet, mustien aukkojen suihkut ja palaute. Huolimatta tarkasta pelissä olevista mekanismeista, tämä hengitysprosessi pysähtyy lopulta, mitä tähtitieteilijät kutsuvat "sammutukseksi".

Galaksien hengittämisen ymmärtäminen on välttämätöntä kaasuvirran, tähtien muodostumisen ja galaksien evoluution välisen monimutkaisen suhteen selvittämisessä. Tällä alalla meneillään oleva tutkimus ja selvitykset syventävät edelleen tietoamme kosmoksesta ja paikastamme siinä.