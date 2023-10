Gaia Mission julkaisee uutta tietoa Linnunradan kartoittamisesta

By

Euroopan avaruusjärjestön Gaia-operaatio on äskettäin julkaissut huomattavan määrän dataa, joka tarjoaa arvokkaita näkemyksiä Linnunradan rakenteesta. Gaia on avaruudessa sijaitseva observatorio, joka on omistettu luomaan kattavan 3D-kartan galaksistamme, joka sisältää tähdet, planeetat, komeetat ja asteroidit.

Viimeisin tietojulkaisu sisältää puoli miljoonaa uutta tähteä ja yksityiskohtia yli 150,000 526,587 aurinkokuntamme asteroidista. Nämä tiedot täyttävät aiempien julkaisujen aukot, erityisesti tiheästi asutuilla taivaan alueilla. Esimerkiksi Omega Centauri -pallojoukko, suurin maapallolta näkyvä tähtijoukko, näyttää nyt kymmenen kertaa enemmän tähtiä kuin ennen, ja kaikkiaan XNUMX XNUMX uutta tähteä on tunnistettu.

Näiden tähtien lisäksi Gaia on löytänyt huomattavan määrän painovoimalinssejä. Gravitaatiolinssi tapahtuu, kun massiivinen esine, kuten galaksijoukko, vääristää aika-avaruutta, toimii suurennuslasina ja antaa tutkijoille mahdollisuuden tarkkailla kauempana olevia kohteita. Gaia on tunnistanut 381 kiinteää ehdokasta linssillä oleviin kvasaariin, mukaan lukien 50 erittäin todennäköistä ehdokasta. Nämä linssillä varustetut kvasaarit ovat erittäin kirkkaita galaktisia ytimiä, jotka saavat voimansa mustista aukoista.

Gaian ensisijainen tavoite on tutkia tähtiä, mutta se kerää myös arvokasta kosmologista tietoa lisäbonuksena. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman maailmankaikkeuteen ja sen esineisiin, aurinkokuntamme esineistä miljardien valovuosien päässä oleviin kuvitettuihin kvasaariin.

Jokaisella datajulkaisulla Gaia laajentaa ymmärrystämme Linnunradasta ja sen eri osista. Tiedemiehet voivat nyt käyttää tätä runsaasti tietoa tutkiakseen klustereita yksityiskohtaisemmin ja tutkiakseen kaukaisia ​​kohteita, jotka olivat aiemmin ulottumattomissamme. Gaian koko taivas -näkökulma tarjoaa edelleen merkittäviä näkemyksiä maailmankaikkeudesta, jossa elämme.

